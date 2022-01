Audio Trimmer : une app gratuite pour raccourcir les fichiers audio

Si iOS a évolué de manière considérable depuis ses débuts en 2007 avec notamment un tas d'outils intégrés pour éditer des photos et vidéos, force est de constater qu'il n'y a rien pour s'occuper des fichiers audios. C'est donc le postulat de Rony Fadel qui est historiquement un développeur Mac qui propose sa première app iPhone et iPad. Elle est également compatible avec macOS.

Audio Trimmer : où comment raccourcir un fichier audio

Audio Trimmer vous permet d'éditer et de découper vos fichiers audio sur votre iPhone ou iPad.

Audio Trimmer, comme son nom l'indique, est axé sur l'édition de fichiers audio. Bien que cela puisse sembler assez basique, le système d'exploitation mobile d'Apple n'offre aucune fonction de ce type, à l'exception de l'application Mémos vocaux qui permet uniquement de modifier les fichiers audio enregistrés au sein de l'application.



Et comme Apple aurait pu le faire, l'utilisation est très simple. Dès que vous l'ouvrez, Audio Trimmer vous demande quel fichier audio vous souhaitez modifier, avec un onglet pour les fichiers récents. Les utilisateurs peuvent choisir un fichier stocké localement, sur iCloud Drive ou un autre service de cloud compatible. Ensuite, l'interface ressemble à celle des mémos vocaux sur iOS. On peut donc zoomer en pinçant l'écran, puis vous n'avez qu'à déplacer les curseurs de début et de fin pour raccourcir une chanson, un enregistrement ou autre fichier audio.



Une fois que vous avez terminé, une simple pression sur le bouton adéquat permet d'enregistrer un nouveau fichier basé sur votre sélection.



Si vous êtes intéressé, bonne nouvelle car Audio Trimmer est disponible gratuitement sur l'App Store, mais elle deviendra peut-être payante dans quelques semaines d'après les dires de son développeur.



PS : l'app est compatible avec iOS 14 et supérieur, et même avec macOS 11 et supérieur.



