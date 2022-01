Molotov : au tour de TF1, TMC, LCI et TFX de disparaître

Il y a 51 min (Màj il y a 50 min)

Guillaume Gabriel

Que va-t-il rester dans le catalogue de Molotov (v3.35.0, 119 Mo, iOS 13.0) ? Pourtant, l'application a fait un véritable carton à sa sortie, et on comprend pourquoi : son concept est simple, pouvoir visionner toute la télévision française depuis l'application, en passant par les chaînes de la TNT, tout en offrant la possibilité de souscrire à des bouquets payants.

Seulement, petit à petit, l'application perd de l'attrait, notamment à cause de ses combats juridiques contre certains groupes audiovisuels qui réussissent à s'extirper des programmes présents. Cette fois, c'est au tour du groupe TF1 de remporter leur bataille, le tribunal judiciaire de Paris condamnant Molotov à verser 8,5 millions d'euros de dommages et intérêts et à ne plus diffuser les chaînes.

Molotov n'a plus le droit de diffuser les chaînes du groupe TF1

Cette nouvelle intervient quelques mois après une décision similaire pour le groupe M6, qui a également disparu du catalogue de chaînes en direct. Pour leur défense, Molotov a joué sur le fait qu'il n'avait que peu d'utilisateurs, demandant un tarif dégressif selon cette statistique, qui n'aura pas fonctionné :

Molotov ne peut utilement soutenir que le mode de calcul prévu dans l’offre de TF1 est discriminatoire au seul motif qu’il ne lui est pas favorable. […] Une telle situation ne résulte que du modèle d’inscription et de gestion des comptes que Molotov s’est choisie et n’envisage manifestement pas de changer, notamment en procédant à une désactivation régulière des comptes dormants.

Gros coup dur...

