Qonto : une entreprise française valorisée à 4.4 milliards d'euros

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Alexandre Godard

L'application française Qonto démarre bien son année avec une annonce fracassante. La fintech tricolore annonce une levée de fonds de plusieurs centaines de millions d'euros ce qui fait directement grimper sa valorisation à plus de 4 milliards d'euros.

Qonto : une levée de fonds en millions et une valorisation en milliards

Même si vous n'êtes pas client, vous avez à coup sûr vu ou entendu parler de l'application Qonto. Une application française qui a pour objectif de simplifier la vie des PME (petites et moyennes entreprises) et des indépendants.



Via une application visiblement bien optimisée et facile à prendre en main, Qonto simplifie la gestion financière dans le domaine professionnel. Le suivi des transactions en temps réel, les virements, la mise en place d'une carte bancaire virtuelle ou physique, la gestion de la comptabilité, bref tout y est.

Pour lancer 2022 sur les chapeaux de roues et continuer à progresser, la fintech française vient d'annoncer une levée de fonds à hauteur de 486 millions d'euros. C'est tout simplement la plus grosse réalisée par une entreprise française dans le domaine. Un montant colossal qui permet à la société d'être désormais valorisée à 4.4 milliards d'euros.



Créé en 2017, Qonto possède actuellement plus de 220 000 clients à travers plusieurs pays dont la France l'Allemagne l'Italie et l'Espagne et garde l'objectif du million de clients européens d'ici 2025. Il en va de même pour le nombre de salariés qui devrait être quadruplé lui aussi d'ici 2025. Il faudra tout de même faire attention à la concurrence toujours plus présente et compétitive ces dernières années dans le domaine bancaire en ligne spécialisé sur la partie professionnelle.



Pour terminer, Qonto se vante d'être à présent la 24ᵉ licorne française. Pour rappel, une licorne est une entreprise non cotée en bourse mais qui est tout de même valorisée à plus d'un milliard d'euros. L'objectif est d'ailleurs largement dépassé dans ce cas précis. Un titre honorifique qui a de quoi rendre fiers les dirigeants et au passage Cédric O, secrétaire d'État chargé du numérique, qui rappelle l'objectif de la France de passer de 3 à 25 licornes entre 2017 et 2025. L'objectif est presque accompli.