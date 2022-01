OQEE by Free arrive sur Chromecast

OQEE by Free, la nouvelle application destinée à certains abonnés de l'opérateur va bientôt être disponible sur Chromecast. C'est Free en personne qui l'a confirmé d'une manière originale sur Twitter.

OQEE by Free : prochainement sur le Chromecast de Google

Rappelez-vous l'été dernier, Free faisait une grande annonce avec l'arrivée d'OQEE, la toute nouvelle application TV pour ses abonnés. Réservée exclusivement aux abonnés Delta et Pop, cette nouvelle version avait pour objectif d'offrir une expérience digne de ce nom aux clients concernés avec une interface fluide et dynamique, un accès rapide à des centaines de chaînes sans oublier les fonctions enregistrement, replay et start-over.

Pour que l'application soit la plus visible et la plus utilisée possible, il faut bien évidemment qu'elle soit disponible sur un maximum de plateformes. Si pour le moment il est possible de la retrouver sur certaines TV, l'App Store, le Google Play Store ou encore l'Apple TV, un nouvel acteur devrait à son tour supporter l'application d'ici peu de temps.



Le 12 janvier 2022, en début de soirée, un internaute a répondu à l'un des tweets d'OQEE Free en écrivant simplement le mot "Chromecast". Une façon simple et efficace de faire comprendre que son souhait personnel serait d'avoir l'application directement disponible sur Chromecast.



Un tweet qui n'est visiblement pas passé inaperçu auprès de l'opérateur car il y a tout juste deux heures, le compte officiel @OQEEbyFree a répondu à l'internaute avec la phrase (Tic Tac, Tic Tac...). Pas besoin d'être le meilleur en devinette pour comprendre ce que cela signifie, c'est bien évidemment une manière plutôt habile de faire passer le message à tout le monde, oui OQEE by Free sera bientôt disponible sur Chromecast.

Vous vous en doutez, nous n'avons pas plus d'informations que ce simple échange sur Twitter mais espérons que ce "Tic Tac" ne soit pas trop long. En attendant, voici une bonne nouvelle pour celles et ceux qui attendaient cette compatibilité.

