Mise à jour : le firmware 4C170 est disponible pour les AirPods 3

Hier à 23:07

Julien Russo

Disponible depuis seulement 2 mois et demi, la troisième génération des AirPods reçoit ce soir une mise à jour logicielle sous le code 4C170. C'est la seconde version depuis le lancement des écouteurs. Essentiellement à but correctif, cette mise à jour pourrait s'avérer être importante pour l'expérience utilisateur !

Les AirPods 3 se mettent à jour

Apple a publié il y a plus d'une heure la version 4C170 pour l'ensemble des propriétaires des AirPods 3. La mise à jour est spécifiquement dédiée à cette paire d'écouteurs puisque ni les AirPods 2, AirPods Pro ou AirPods Max ne sont concernés par le firmware 4C170. Comme à son habitude, Apple ne communique pas la liste des modifications qui sont apportées, on imagine toutefois que le géant californien offre une meilleure stabilité et des performances optimales.

Comment vérifier la version de vos écouteurs Apple ?

Vous pouvez vérifier le firmware de vos AirPods 3 en procédant comme suit :

Connectez vos AirPods à votre appareil iOS.

Ouvrez l'application Réglages.

Appuyez sur Général.

Appuyez sur À propos.

Appuyez sur AirPods

Puis regardez le numéro de "Firmware Version".

Pour rappel, il n'est pas possible d'installer manuellement la nouvelle version logicielle comme on pourrait le faire avec un iPhone ou une Apple Watch. La mise à jour s'installe automatiquement dès la prochaine connexion entre vos AirPods et votre iPhone !