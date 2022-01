Disney+ s'organise en interne pour un avenir encore plus radieux

Disney vient d'annoncer la création d'un nouveau pôle qui aura pour objectif de regrouper toutes les productions internationales du groupe. Le but est clair, être le mieux organisé possible pour préparer l'avenir de la meilleure manière qu'il soit.

Disney+ se réorganise pour gagner en efficacité

Depuis bientôt deux ans, l'application Disney+ est disponible en France et dans tout un tas d'autres pays à travers le monde. Une application qui a évolué sur ces 24 derniers mois que ce soit au niveau du prix mais aussi en ce qui concerne les contenus proposés.



Disney+ est un carton mondial et il suffit de regarder le nombre d'abonnés pour le comprendre. Si Netflix reste loin devant avec ses plus de 213 millions d'abonnés, Disney+ se situe de son côté à 118 millions. Un chiffre encore plus impressionnant quand on voit le peu de temps qu'il a fallu pour l'atteindre.



Comme vous vous en doutez, le géant américain a bien l'intention de grandir davantage sur ce terrain dans les années à venir et pour ce faire, cela passe par la mise en place du service dans bien plus de pays sans oublier une gestion interne impeccable.

En ce qui concerne le nombre de pays concernés, Disney a pour objectif que l'application soit disponible dans plus de 160 pays d'ici le troisième trimestre 2023. Pour ce qui est de la gestion interne, The Walt Disney Company vient de publier un communiqué dans lequel elle annonce la création d'un nouveau hub (service) qui regroupera toutes ses productions mondiales liées au streaming.



Concrètement, ce nouveau service baptisé Disney Media & Entertainment Distribution sera chargé de s'occuper de toutes les futures créations internationales, sans oublier les 340 productions actuellement en cours de développement. Un regroupement visiblement nécessaire pour être encore plus efficace à long terme.



La marque en profite également pour rappeler qu'en comptabilisant Disney+, Hulu et ESPN+, elle peut compter sur plus de 179 millions d'abonnements actifs à la fin de l'exercice fiscal 2021. Au-delà de toutes ces informations, il faut simplement retenir qu'il faudra bel et bien compter sur le monde de Disney pour nous divertir dans les années à venir. Pour le plus grand bonheur des fans.