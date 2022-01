Snapchat : une nouvelle mesure pour protéger les jeunes

On le sait, les réseaux sociaux veulent mettre l'accent depuis quelques mois sur la sécurité des jeunes utilisateurs, et pour cela, de nouvelles fonctionnalités voient le jour sur TikTok, Instagram ou encore Snapchat. Et c'est justement de ce dernier dont nous allons parler puisque la plateforme vient d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle mesure pour protéger les adolescents.

En effet, l'application limitera désormais l’affichage de recommandations de compte d'utilisateurs jeunes chez les adultes, empêchant ainsi les ajouts qui pourraient les mettre en lien avec des personnes mal intentionnées.

Snapchat veut limiter l'ajout rapide de comptes d'adolescents

Voilà une bonne nouvelle : le célèbre réseau social Snapchat vient d’annoncer une importante modification de sa section d'ajouts rapides d'amis. En effet, pour éviter que des adultes avec des idées malsaines se rapprochent d'adolescents âgés de 13 à 17 ans, la plateforme réduira les suggestions de comptes chez les adultes.



Cette nouvelle mesure vise les trafiquants de drogue qui sévissent sur le réseau social, et c'est une bonne chose de voir les développeurs réagir. Ainsi, pour que les adolescents apparaissent dans les ajouts rapides d'une personne, il faudra que les deux aient plusieurs amis en commun.



Reste désormais à savoir quand cette nouvelle mesure sera implémentée.

