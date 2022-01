Concept : et si on connaissait le motif d'un appel entrant avant de décrocher ?

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

iOS

William Teixeira

4



Il nous arrive régulièrement de recevoir des appels entrants de numéros qui ne sont pas enregistrés dans nos contacts. En général, on se pose toujours ces questions avant de décrocher : "pourquoi cette personne m'appelle ? Qui est-ce ?". Un concept pourrait résoudre ce problème... Du moins, si Apple s'en inspire un jour !

Le motif d'appel sur iOS 16 ?

L'appel entrant d'une personne inconnue peut être comparé à un courrier postal qu'on reçoit dans sa boîte aux lettres. On s’interroge toujours : "est-ce une bonne nouvelle ou une facture que je vais devoir payer ?". Vous avez probablement remarqué que nous n'avons pas cette appréhension d'ouvrir le courrier quand nous avons une information directement sur l'enveloppe. Par exemple, quand on voit la mention "liberté, égalité, fraternité" en haut à gauche, on identifie l'État français et on peut s'attendre à une lettre qui vous demandera de payer des impôts ou une amende.



L'idée de Dan Mall (spécialiste de concepts) est un peu similaire... Et si Apple nous donnait une indication de la personne qui vous appelle et de son motif avant de décrocher dans iOS 16 ?

Le concept est simple, un propriétaire d'iPhone qui souhaite en appeler un autre pourrait renseigner le motif de l'appel avant de déclencher l'appel. Le destinataire qui recevra la communication apercevra la courte note avant de décrocher.

Ce concept pourrait par exemple servir en cas de livraison, imaginons qu'un livreur UPS a besoin de vous livrer un colis, mais que vous ne répondez pas à l'interphone parce que vous avez votre AirPods Max avec la réduction de bruit activé. Par réflexe, le livreur va vous appeler sur votre iPhone et vous allez voir un numéro que vous ne connaissez pas.

Certains vont se dire "je ne réponds pas, c'est encore un démarchage téléphonique qui va me faire perdre du temps".



Si le livreur possède un iPhone, il pourra laisser la note suivante avant de déclencher l'appel : "Je suis le livreur UPS, j'ai un colis pour vous". Bien sûr, cette information peut aussi transiter par un iMessage ou SMS, mais n'importe quel livreur vous le dira... Il n'y a rien de plus efficace qu'un appel pour obtenir une réponse instantanée et éviter d'attendre devant la porte.



Résultat, si vous avez ce message quand vous recevez l'appel, vous saurez qui vous appelle et que c'est dans votre intérêt de décrocher pour récupérer votre colis.

Voici comment Apple pourrait placer cette fonctionnalité au moment de la réception de l'appel...

Et si on allait encore plus loin avec l'intégration watchOS ?

Pourquoi s'arrêter à l'iPhone quand il y a également l'Apple Watch qui vous avertit dès que vous avez un appel entrant ?

Dan Mall a imaginé ce concept sur watchOS avec un petit message au-dessus du bouton refuser l'appel ou décrocher. Pour faire simple, le motif d'appel s'afficherait aussi bien sur l'iPhone que sur l'Apple Watch.



Il est vrai que l'idée est séduisante, celle-ci pourrait être encore plus intéressante si Apple et Google intègrent cette fonctionnalité dans leur OS, puisqu'on s'en doute bien... Toutes les personnes qui nous appellent ne sont pas sous iOS.