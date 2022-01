PlayStation : c'est l'heure du bilan de votre année 2021

Consoles

Alexandre Godard

Si vous souhaitez connaître le temps que vous avez passé en ligne sur PlayStation, les jeux que vous avez le plus adorés ou encore le nombre de trophées que vous avez débloqués, vous êtes au bon endroit. Place au bilan de l'année 2021.

2021 : la première vraie année de la PS5

2021 s'est maintenant clôturé depuis une vingtaine de jours et c'est donc l'heure de faire le bilan de votre année en tant que joueur PlayStation. Pour ce faire, Sony propose de vous connecter à cette adresse, de vous identifier et ainsi accéder à toutes les données.

À l'intérieur de ce bilan personnel, vous retrouverez votre temps de jeu total, le nombre de jeux auxquels vous avez joué, le temps passé sur des jeux PS4 et sur des jeux PS5 ou encore la durée d'utilisation du PlayStation VR.



Les informations sont complètes avec un classement de vos jeux préférés ou encore le nombre de trophées que vous avez débloqué. Si vous êtes abonné au PS+, vous aurez accès au nombre de jeux offerts par ce service que vous avez téléchargé.



Pour terminer en légèreté, Sony PlayStation vous remercie d'être un joueur de la communauté et vous offre une collection d'avatars exclusifs. On compte sur eux pour que l'année à venir soit encore plus belle. Tout devrait bien se passer étant donné que le PSVR 2 devrait faire son apparition sans oublier les sorties de licences exclusives et légendaires comme Horizon Forbidden West, God of War Ragnarök et bien d'autres.



Et vous, combien d'heures avez-vous passé sur votre PlayStation en 2021 ?