Ce développeur a touché le jackpot avec l'app iBeer

Cela fait bientôt quatorze qu'Apple a lancé son App Store. À l'époque, le concept d'applications n'était pas clair et peu développé, le seul moyen d'aller plus loin était de réaliser un jailbreak pour ouvrir le Bluetooth et personnaliser iOS. Mais c'était aussi la folle réussite de certains concepts comme iBeer qui permettait d'épater la galerie en buvant virtuellement de la bière, sans modération. Le dévelopeur est revenu sur ce succès foudroyant qui s'est rapidement terminé.

iBeer a été l'un des tout premiers succès de l'App Store

En effet, Mel Magazine a interviewé le développeur Steve Sheraton. Il est le créateur d'iBeer, et avant même qu'Apple n'introduise l'App Store, il gagnait déjà de l'argent avec un fichier vidéo d'une bière qui donnait envie de boire depuis son iPhone.



Il explique qu'avant iBeer, il avait créé la première itération de l'application quelques années auparavant, alors qu'il était magicien et avait créé l'E-spresso pour le Palm Pilot :

Tout ce qui utilise des effets visuels pour provoquer un choc ou un humour est dans mes cordes. J'ai construit la toute première itération de ce mécanisme pour le Palm Pilot, appelée E-spresso, qui transformait le petit écran monochrome en une tasse de café - mais comme il n'avait pas d'accéléromètre, j'en ai fait une vidéo que vous pouviez chronométrer en fonction de votre mouvement pour boire.

Alors, quand Apple a annoncé l'iPhone original, il a décidé de créer une version différente de l'E-spresso, mais en utilisant de la bière :

Pratiquement personne ne jailbreakait ses téléphones, il était donc impossible d'atteindre une masse critique. J'ai donc recréé l'E-spresso de Palm Pilot, où l'iPhone montre une vidéo de la boisson et où l'on synchronise ses actions avec la vidéo. Je me suis dit que la bière était plus attrayante que le café, mais aussi que je suis un alcoolique [en voie de guérison], et que ma vie était plutôt guidée par l'alcool à l'époque.

Sheraton raconte qu'il a téléchargé sur YouTube une vidéo de lui buvant une bière sur son iPhone, et que la vidéo a explosé. Le développeur a déclaré qu'il gagnait environ 2 000 dollars par jour rien qu'en vendant le fichier de la vidéo de la bière :

J'étais fauché, j'essayais juste de m'en sortir, je vivais sur le canapé d'un ami, et soudain, la vidéo a été vue des millions de fois, ce qui était beaucoup en 2007. Les gens me suppliaient d'installer ce "truc" sur leur téléphone - le mot "application" n'existait pas encore. (...) C'était juste un petit fichier vidéo que les gens devaient brancher en dur et télécharger via iTunes. Mais j'ai probablement gagné environ 2 000 dollars par jour pendant très longtemps grâce à cela.

Lorsqu'Apple a finalement décidé de lancer l'App Store avec 500 des meilleures applications disponibles, la société a fait appel au développeur pour créer iBeer pour l'iPhone. Il dit avoir créé des médias spécifiques à partir de vidéos en boucle et de séquences d'images, et avoir utilisé l'accéléromètre de l'iPhone pour créer l'application. Sheraton a décidé de faire payer 2,99 dollars aux utilisateurs. NOus l'avions même mis dans le top App Store 2008.

En dehors de son humour visuel et de son attrait pour le plus petit dénominateur commun, iBeer a connu un grand succès parce qu'elle permettait aux gens de montrer à leurs amis ce dont le téléphone était capable. On pouvait leur montrer des cartes et toutes ces choses un peu geek, mais iBeer était plus facile à comprendre et une façon amusante de montrer l'accéléromètre de l'iPhone et son écran lumineux aux couleurs super réalistes.

L'interview permet d'apprendre qu'iBeer a été promu dans plusieurs publications et que l'apogée de l'application, la société Hottrix gagnait 10 000 à 20 000 dollars par jour. Malheureusement, en 2010, l'application a disparu du tableau des plus téléchargées de l'App Store, et il a alors décidé de quitter la société et l'application pour de bon.

Une bonne blague ne peut être racontée qu'un certain nombre de fois. De plus, le mystère de la technologie elle-même a évolué, et les goûts des gens ont changé. Tout est allé de pair.



Suivez ce lien si vous voulez lire l'intégralité de l'interview et découvrir ce que fait aujourd'hui l'un des premiers développeurs de l'iPhone. Passionnant n'est-ce pas ?



