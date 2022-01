Brevet : Apple pense à une entrée disco dans le Metaverse

Apple a inventé un moyen pour les utilisateurs d'entrer dans une scène de Metaverse qui est à la fois visuelle, auditive et haptique.



Au début du mois, l'Office américain des brevets et des marques a officiellement accordé à Apple un brevet relatif aux techniques de réalité générée par ordinateur - y compris la réalité virtuelle (RV) et la réalité mixte (RM) - et plus particulièrement aux techniques permettant à l'utilisateur d'entrer ou de sortir d'un environnement métavers à l'intérieur d'un casque visuel. Voilà qui semble clair sur les intentions de la société dirigée par Tim Cook.

Une entrée remarquée dans le métavers

Le brevet accordé à Apple, et qui mentionne notamment l'ingénieur James McIIiree, couvre des techniques permettant d'améliorer l'expérience d'un utilisateur entrant ou sortant d'un environnement de réalité virtuelle, dit métavers. À mesure que le monde virtuel de demain devient une réalité, les possibilités d'interagir dans de tels environnements vont se multiplier.

Par exemple, plusieurs utilisateurs d'un tel système peuvent se réunir dans un environnement virtuel pour une réunion, pour jouer à un jeu, ou pour diverses autres raisons. Pour améliorer une l'expérience, les techniques décrites dans le brevet d'Apple permettront à un utilisateur de prévisualiser un environnement métavers avant d'y entrer. Ces techniques permettent également à un utilisateur de personnaliser les effets qui se produisent dans l'environnement lorsque l'utilisateur ou un autre utilisateur entre ou sort de l'environnement.



Bien que les effets personnalisés ajoutent à la valeur ludique du métavers, il faut reconnaître que les effets visuels sont tout aussi importants pour attirer l'attention des utilisateurs sur les changements de présence dans un environnement. Ces techniques offrent également la possibilité de contrôler ou de filtrer le contenu de sorte que, par exemple, l'utilisateur ne soit pas présenté avec un contenu fourni par un autre utilisateur que l'utilisateur trouve offensant.



Enfin, Apple a également inventé une sortie rapide d'une scène du métavers en se laissant tomber par un trou dans le sol. Voilà qui est à la fois drôle et efficace.



Pour plus de détails, consultez le brevet 11,222,454 accordé par Apple. Une nouvelle pierre à l'édifice d'un futur casque AR/VR d'Apple.