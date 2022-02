Apple pense aussi à un iPhone incurvé (brevet)

Si, comme certains spécialistes, vous pensez qu'il est plus probable qu'Apple sorte un iPhone avec un écran incurvé plutôt qu'un iPhone pliable (iPhone Fold), alors vous allez être ravi d'apprendre que la société a déposé un nouveau brevet. Toutefois, sachez que la firme a déposé des brevets pour les deux types d'appareils depuis quelques années.

Un brevet intéressant pour un iPhone incurvé

Le dernier en date est le brevet numéro 20220051622 pour les "dispositifs électroniques avec surfaces d'affichage incurvées". Il s'agit d'écrans dotés de matrices de pixels pour l'affichage d'images pour l'utilisateur. Pour protéger les structures d'affichage sensibles contre les dommages, les écrans peuvent être dotés de couches de recouvrement.



Récemment, Apple a déclaré que les améliorations apportées aux appareils électroniques tels que les smartphones seraient réalisées en recherchant des moyens de maximiser l'utilité des parties inutilisées.



Par exemple, la conception actuelle de la plupart des smartphones laisse les surfaces latérales et arrière de l'appareil inutilisées ou, au mieux, configurées avec des boutons dont l'emplacement et la fonctionnalité sont fixes. Comme beaucoup de ces boutons ont une fonctionnalité figée, ils ne peuvent pas toujours être intégrés dans des applications tierces. Apple affirme qu'il existe un besoin pour un "facteur de forme amélioré pour les appareils électroniques portables qui permet d'étendre la fonctionnalité à plus d'une surface".

Concept d'iPhone 13 borderless

Le résumé du brevet

Voici le résumé du dépôt de brevet d'Apple avec les détails techniques :

Un dispositif électronique peut avoir un écran logé dans un boîtier. L'écran peut comporter une matrice de pixels qui produit des images. Une couche de couverture d'affichage peut recouvrir la matrice de pixels. La couche de couverture de l'écran peut avoir une zone centrale plane entourée d'une zone de bord périphérique avec un profil de section transversale incurvé. À partir d'un angle de vue sur l'axe, une image sur la matrice de pixels est entièrement visible à travers la zone centrale plane et la zone de bord périphérique.



A partir d'un angle de vue hors axe, l'image est partiellement visible à travers la zone de bord périphérique et non à travers la zone centrale. Pour éviter une dominante de couleur indésirable dans l'image partiellement visible à travers la zone périphérique de la couche de couverture, l'affichage peut être pourvu de structures de compensation de dominante de couleur telles qu'une couche de cristaux liquides hôtes qui présente une caractéristique d'absorption de lumière colorée anisotrope, une couche de diffusion et/ou d'autres structures optiques.

Vous l'aurez compris, il s'agit d'un brevet technologique complexe qui permettrait d'optimiser la surface utile d'un iPhone en ayant un écran qui déborde de chaque côté. Un moyen, comme le fait Samsung depuis longtemps, d'avoir des informations sur la tranches telles que des notifications, l'heure ou encore la météo sans tout allumer ni se pencher au-dessus de l'appareil. Vous préféreriez un iPhone Curve ou un iPhone Fold ?