macOS 12.2 : un problème d'autonomie lié au Bluetooth en mode veille

Il y a 4 heures

MacOS

Alexandre Godard

Depuis la sortie de macOS 12.2 il y a quelques jours, plusieurs internautes ont remarqué une perte de batterie très rapide lors de la mise en veille du MacBook. Selon les premières informations, c'est du côté du Bluetooth qu'il y aurait un problème. Explications.

Perte de batterie excessive en mode veille sur macOS 12.2

La semaine dernière, Apple a publié la mise à jour macOS 12.2. Une fois de plus, on a le droit à quelques correctifs et plusieurs nouveautés dont cette fois-ci l'ajout d'une application Apple Music native ou encore la prise en charge du 120 Hz dans Safari pour les MacBook Pro 2021.

Mais malheureusement, à chaque mise à jour, de nouveaux problèmes surgissent chez certains utilisateurs. Comme le souligne plusieurs personnes sur Reddit ou encore Twitter, il semblerait qu'un nouveau problème lié à l'autonomie soit présent.



Les clients touchés racontent qu'une fois que le Mac est en veille mais que le Bluetooth n'a pas été désactivé avant, celui-ci s'allume et consomme de la batterie alors même que l'écran n'est pas allumé. Selon les témoignages, un MacBook qui rencontre ce problème verrait sa batterie passer de 100% à 0% en seulement une nuit et donc quelques heures.



Tous les Mac peuvent subir ce problème, que ce soit les Intel ou les M1. Si vous constatez ce problème de votre côté, la meilleure solution en attendant un correctif serait de constamment penser à bien désactiver le Bluetooth chaque fois que vous ne vous servez plus de votre Mac.

Whoa macOS 12.2 21D49 (the current version) is behaving like Windows! Battery went from full to 0% while on sleep mode overnight. Any fix, @AppleSupport? pic.twitter.com/w1kdJXyU7r — fishjourner (@fishjourner) January 29, 2022

Happened here, too. The night after updating to #macOS 12.2. Battery level dropped from 80% or so to zero. After recharging, everything seems to be back to normal. Maybe some „mds“ process gone wild? — Thomas Much (@thmuch) January 30, 2022