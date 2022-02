Le livre "After Steve" est disponible en précommande

Après le décès de Steve Jobs, sa biographie rédigée par Walter Isaacson s'est vendue à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires à travers le monde. Si on pensait que ça serait le seul et unique livre "populaire" mentionnant le co-fondateur d'Apple, ce ne sera visiblement pas le cas. Un nouveau livre abordant cette fois l'après Steve Jobs va être publié dans quelques mois, il est déjà disponible en précommande sur Amazon.

À quoi s'attendre dans ce

livre ?

Les fans de Steve Jobs et d'Apple vont bientôt pouvoir découvrir un nouveau livre inédit de 512 pages qui aura le nom de "Après Steve - Comment Apple est devenue une entreprise multimilliardaire et a perdu son âme". L'auteur derrière ce futur ouvrage est Tripp Mickle, un talentueux écrivain qui travaille depuis plusieurs années pour le Wall Street Journal.

Le livre se concentrera majoritairement sur la prise de fonction de Tim Cook qui est passé de COO à CEO le 24 août 2011, soit 1 mois et demi avant le décès de Steve Jobs.



Dans Après Steve, Mickle met en avant les moments de doutes, de tristesses et d'appréhension qu'a vécu Tim Cook et le reste de la direction pendant cette douloureuse transition à la tête d'Apple.

Le livre sera disponible dès le 3 mai 2022 en anglais, il n'est pas à exclure une traduction du livre dans les mois ou années qui suivront.

L'auteur du WSJ a aussi pris le temps de décrire la relation exceptionnelle qu'entretenait Steve Jobs avec son grand ami et collaborateur Jony Ive (l'ancien directeur du design).

Voici un extrait du livre :

Steve Jobs appelait Jony Ive son "partenaire spirituel chez Apple". Le génie né à Londres était la deuxième personne la plus puissante chez Apple et la force créative qui incarne le mieux l'esprit de Jobs, l'homme qui a conçu les produits adoptés par des centaines de millions de personnes dans le monde entier : l'iPod, l'iPad, le MacBook Air, l'iMac G3 et l'iPhone. À la suite du décès de son proche collaborateur, le designer en chef a lutté contre le chagrin et s'est d'abord jeté à corps perdu dans son travail de conception du nouveau siège d'Apple et de la Watch, avant de perdre sa motivation dans une entreprise de plus en plus vouée aux marges plutôt qu'à l'inspiration... Jobs a choisi Cook comme successeur, et celui-ci a supervisé une période de croissance extraordinaire des revenus qui a porté la valorisation d'Apple à 2 000 milliards de dollars. Il a construit une entreprise dominante en Chine et s'est rapidement distingué comme un maître politique capable de forger des alliances mondiales et de faire chuter la bourse mondiale en une seule phrase.

Même s'il est probable que tout ce qui est dit dans ce livre ne plaira pas à Tim Cook, il est important de préciser que l'auteur de l'Après Steve a été accueilli à bras ouvert chez Apple. Il s'est entretenu en privé avec plus de 200 anciens et actuels salariés Apple, majoritairement des membres de la direction et des hauts responsables. Plusieurs personnes de l'administration de Donald Trump ont également témoigné auprès de Mickle.