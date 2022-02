King of the monsters : le nouveau jeu "ACA NeoGeo" sur mobiles

Cette semaine, le nouveau classique de SNK et Hamster s'appelle King of the Monsters sur iOS et Android, le tout dernier jeu de la série ACA NeoGeo sur mobile. Les deux éditeurs ont pris un rythme assez soutenu pour abreuver les joueurs sur App Store et Play Store.

King of the monsters est arrivé sur iOS et Android

King of the Monsters est un jeu d'action sorti par SNK en 1991. Vous choisissez un des six monstres et vous devez vous frayer un chemin à travers le Japon pour devenir le monstre le plus fort. Par votre progression, vous pouvez débloquer de nouvelles compétences puissantes. Celui-ci est déjà sorti sur consoles par le biais de la gamme Hamster en 2017. Regardez la bande-annonce sur console :

Si vous n'avez pas suivi la naissance de cette série, SNK et Hamster ont décidé de porter de multiples classiques sur PS4, Switch et Xbox avec des commodités modernes, malgré l'absence d'une refonte graphique. Les jeux ACA NeoGeo sont restés dans leur jus, mais avec le support des manettes et la sauvegarde automatique et synchronisée. Les jeux sont vendus au prix de 3,99€ chacun sur l'App Store et le Google Play.



Les meilleurs titres sont Samurai Shodown IV, Metal Slug 5 et The King of Fighters 2002. Quel classique de SNK aimeriez-vous voir arriver sur mobile grâce à cette série ?

Télécharger KING OF THE MONSTERS à 3,99 €