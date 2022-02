T:connect : la première app qui contrôle la pompe à insuline des diabétiques

La FDA (Food and Drug Administration) américaine a autorisé la première application iOS et Android capable de contrôler la pompe à insuline d'un patient. Une première mondiale, alors que de nombreux acteurs du marché proposent des applications pour simplement aider les malades à calculer la bonne quantité d'insuline.

t:connect : une première mondiale pour le moment autorisée uniquement sur le marché américain

L'application nommée t:connect peut être utilisée conjointement avec la pompe à insuline t:slim X2 de Tandem Diabetes Care. La version approuvée par la FDA permet à l'utilisateur de programmer et d'annuler les demandes de bolus d'insuline à partir de son smartphone compatible. Les malades américains sont donc les seuls à pouvoir en profiter pour le moment. Si vous êtes intéressé, sachez qu'il faudra que l'Agence européenne des médicaments (AEM) approuve le dispositif à son tour.

L'application t:connect nécessite iOS 14 ou une version ultérieure et est actuellement compatible avec la pompe à insuline t:slim X2. Tandem Diabetes Care annonce proposer cette fonction gratuitement à ses clients avec un bêta qui démarre dans quelques jours pour un lancement plus large à l'été.



Avant cette nouvelle version, l'application t:connect permettait auparavant aux utilisateurs de visualiser les informations relatives à leur pompe sur leur iPhone. L'application affiche les tendances glycémiques des 24 dernières heures, les changements d'état de la pompe et les données relatives à l'insulinothérapie.



Les personnes curieuses de découvrir le système Tandem Diabetes sont invitées à télécharger l'application t:simulator, qui permet à l'utilisateur de tester l'interface tactile de la pompe à insuline t:slim X2 et d'avoir un aperçu des fonctions de l'application compagnon t:connect.



Rappelons enfin qu'Apple travaille vraisemblablement sur une fonction de surveillance de la glycémie avec son Apple Watch 8.

