L'éclectique Gunfire Reborn annoncé pour le 15 avril sur App Store

Après environ un an et demi d'accès anticipé, Duoyi Games a lancé son jeu de tir à la première personne roguelike Gunfire Reborn sur Steam en novembre dernier, où il a été très bien accueilli par les joueurs et s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Après avoir initialement annoncé son intention de le porter sur mobile en décembre 2020, le studio a annoncé cette semaine que Gunfire Reborn serait enfin disponible sur les appareils mobiles dans les prochains mois, avec une date de sortie prévue pour le 15 avril.

Gunfire Reborn arrive sur mobile pour la mi-avril

Gunfire Reborn est un jeu d'aventure qui mélange les genres FPS, Roguelite et RPG. Les joueurs peuvent contrôler des héros (6 classes) avec diverses capacités pour expérimenter un gameplay de construction varié, utiliser des armes et des accessoires abandonnés au hasard à travers des niveaux aléatoires. Mieux, vous pouvez jouer en solo et ou en multijoueur jusqu'à quatre joueurs.



La marque de fabrique de Gunfire Reborn est sa grande variété d'armes et la possibilité d'augmenter les capacités de votre personnage en fonction de l'armement que vous rencontrez, ainsi que les nombreux parchemins qui offrent diverses améliorations passives. Si vous imaginez un looter shooter comme Borderlands, mais dans une boucle roguelike rejouable à l'infini, vous obtenez Gunfire Reborn. Voici la première bande-annonce mobile :

À l'instar de nombreux roguelikes modernes, ou plutôt roguelites, l'intérêt de Gunfire Reborn repose sur une progression intéressante. Les 6 personnages se débloquent au fil des parties, tout comme de plus en plus de types d'armes et de parchemins. Il y a aussi un énorme arbre de compétences que vous pouvez compléter avec l'XP gagnée en jouant. Et bien sûr, un élément essentiel de ce genre de jeux, c'est la possibilité de choisir parmi 3 améliorations de capacités différentes après avoir réussi un niveau.



Il convient de noter qu'il ne s'agira pas d'un portage stricto sensu de la version PC, car Duoyi Games a ajusté certains éléments pour rendre le jeu plus adapté aux mobiles. Il s'agit notamment du tir automatique, de l'assistance à la visée, d'une nouvelle disposition de l'interface utilisateur, d'un "déroulement plus rapide des combats" et d'un niveau de difficulté ajusté. Ils mentionnent des contrôles optimisés pour les écrans tactiles, mais malheureusement, il n'y a aucune mention du support des manettes.



En attendant le 15 avril, vous pouvez précommander la version iOS sur l'App Store pour 6,99€, ou sur le Play Store pour Android.

Télécharger le jeu Gunfire Reborn