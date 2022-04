Duoyi Games lance son jeu Gunfire Reborn sur mobile

⏰ Il y a 5 heures (Màj il y a 1 heure)

Medhi Naitmazi

Deux ans après avoir proposé un bêta test sur PC, Duoyi Games lance son jeu de tir à la première personne Gunfire Reborn sur mobiles. Le portage avait été évoqué fin 2020, voilà que ce mélange détonnant débarque sur l'App Store et le Play Store en ce 13 avril. Pour le plus grand plaisir des joueurs.

Gunfire Reborn est de sortie sur iPhone, iPad et Android

Comme expliqué lors de l'ouverture des précommandes en février dernier, Gunfire Reborn est un jeu d'aventure qui mélange plusieurs genres importants : FPS, Roguelite et RPG. Les joueurs peuvent contrôler 6 héros avec des capacités uniques pour expérimenter un gameplay varié entre construction, shoot et exploration pour trouver des accessoires abandonnés au hasard à travers des niveaux aléatoires. Tout cela peut être parcouru en solo et ou en multijoueur jusqu'à quatre joueurs.



La marque de fabrique de Gunfire Reborn est sa grande variété d'armes et la possibilité d'augmenter les capacités de votre personnage en fonction de vos trouvailles, ainsi que les nombreux parchemins qui offrent diverses améliorations passives. Si vous imaginez un titre comme Borderlands, mais dans une boucle roguelike rejouable à l'infini, vous obtenez Gunfire Reborn.



Voici le trailer vidéo de la version mobile :

À l'instar de nombreux roguelikes modernes, ou plutôt roguelites, l'intérêt de Gunfire Reborn repose sur une progression intéressante avec de l'expérience, des capacités et autres à acquérir au fil de l'eau. On apprécie la traduction et le support des manettes pour compléter la panoplie.



Caractéristiques :

Une expérience rafraîchissante de FPS+Roguelite : Participez à une boucle de réincarnation sans fin et trouvez différents moyens de remporter la victoire.

Des héros distincts et des armes diversifiées : Réalisez des constructions différentes avec des dizaines d'armes et des centaines de parchemins.

Jouez en solo ou en groupe : Partez pour une aventure solo palpitante, ou faites équipe pour vous amuser davantage.

Un art unique : Le style artistique low-poly offre une toute nouvelle expérience visuelle de FPS.

Optimisé pour les appareils mobiles : Essayez d'obtenir une expérience de contrôle et de tir équilibrée.



Configuration requise :

iOS 10.0 ou supérieur

Appareils avec 2 Go de RAM ou plus

iPhone 6S ou supérieur

iPad mini 4 ou supérieur

Si vous êtes convaincu, vous pouvez vous offrir la version iOS sur l'App Store pour 6,99€, ou sur le Play Store pour Android.

Télécharger le jeu Gunfire Reborn