Voici les premiers rendus du Google Pixel 7 5G

Il y a 1 heure

Android

Alban Martin

1



Comme chaque année désormais, Google prépare la nouvelle version de sa gamme Pixel. Après les Pixel 6 en 2021, place logiquement aux Pixel 7 qui devraient se retrouver face aux iPhone 14 et iPhone 14 Pro d'Apple d'ici la rentrée 2022.

Une évolution en douceur pour les Pixel 7 ?

À plus de six mois de la présentation officielle, David de @xleaks7 nous partage aujourd'hui des images brutes du modèle 3D basé sur la CAO du prochain Google Pixel 7.

Google Pixel 7 - arrière

Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessus, la conception globale reste assez similaire à son prédécesseur, le Pixel 6, avec avec quelques changements. Les dimensions évoluent, tout comme la caméra arrière et l'antenne 5G.

1. Dimensions

Les dimensions du prochain modèle phare de la firme de Mountain View sont de 155,6 x 73,1 x 8,7 mm (11,5 avec la bosse de la caméra), ce qui signifie que le nouveau téléphone sera légèrement plus petit et plus mince que le Pixel 6. On ne sait pas en revanche si il sera plus léger que son aîné. À titre de comparaison, l'iPhone 13 d'Apple fait 146,7 x 71,5 x 7,7 mm.

2. Module de la caméra arrière

Le module de la caméra arrière sur le Pixel 7 semble se fondre dans le châssis latéral pour donner l'impression d'être une seule pièce. Il est probable que le module caméra aura la même couleur que le châssis, bien qu'il y ait un cadre autour de deux lentilles. En dehors de cela, le module dispose de deux objectifs et d'un flash. Exactement la même chose que sur son prédécesseur.

3. Antenne mmWave 5G

Le prochain Pixel 7 a un capteur sur le dessus qui ressemble beaucoup à l'antenne mmWave 5G qui est placée sur le côté des iPhone 12 et iPhone 13. Un ajustement minime qui permettrait d'améliorer les performances en réception.



En dehors des changements ci-dessus, on retrouve ce qu'on connait avec le Pixel 6 : caméra frontale à poinçon, capteur d'empreintes digitales à l'écran, grilles de haut-parleurs et port USB-C, plateau sim sur le côté gauche, etc.

Google Pixel 7 - face avant



Si Google reste sur le même modèle de sortie, les clients pourront s'offrir un Pixel 7 en octobre 2022.