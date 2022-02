Il se fait pirater tous ses appareils Apple et vit un cauchemar

Une histoire rocambolesque ! Un australien s'est fait hacker tous ses appareils iOS. Résultat, plus rien ne fonctionnait et il a perdu près de 10 000 $. Le plus fou dans cette histoire c'est que même deux ans plus tard, ce n'est pas encore totalement terminé.

Un récit qui fait froid dans le dos

C'est ce qui s'appelle vivre un cauchemar ! Un homme vivant en Australie a rapporté son histoire personnelle auprès du média local News.com.au. Simon Edward, 44 ans, s'est rendu fin 2019 en Apple Store en expliquant qu'il se passait des choses étranges sur son iPhone et son MacBook.



Parmi les problèmes détectés, il y avait l'apparition de publicités pop-up intempestives lors de la navigation internet, des échecs au niveau de mails, des icônes grisées rendant les applications inutilisables ou encore des sauts et tremblements d'image. De plus, il explique qu'au même moment il a commencé à recevoir des dizaines d'appels frauduleux chaque jour.



Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Sa télé connectée ainsi que ses caméras reliées en Bluetooth à son iPhone ont commencé elles aussi a rencontré des problèmes de flux. Comme si cela ne suffisait pas, il a perdu l'accès à ses réseaux sociaux (piratage) et s'est vu retirer sa carte bancaire pour une dette impayée d'un montant de 8000 $ sur Afterpay et Uber et de 1500 $ avec son Apple ID. Vous l'aurez compris, les malfrats avaient également piraté sa carte de crédit.



Pour en revenir à son rendez-vous en Apple Store, la personne en charge de gérer son dossier s'est en toute logique retrouvée impuissante face à ce problème inédit d'une telle ampleur. Si cela n'a rien donné, Apple l'a tout de même rappelé six mois plus tard après avoir trouvé le problème.

Selon le technicien au téléphone, il s'est effectivement fait pirater son compte Apple ID mais pas de n'importe quelle manière. Le hackeur a transformé son compte en "compte enfant" dans un partage familial, d'où la main mise sur tous ses appareils. Apple lui a versé 300 $ de compensation.



L'histoire prend une tournure encore plus dramatique car à cause de cette mésaventure, la déprime lui a fait perdre son travail et son logement. Il est retourné vivre chez sa mère. À l'heure actuelle, plus de deux ans après, l'affaire n'est pas encore totalement résolue.



Il a changé à quatre reprises de carte de crédit en deux ans, changé de téléphone, de mail, de numéro... Il a prévenu la police mais cela n'a rien arrangé. À l'heure actuelle, il pense que le virus provient d'une application de rencontres installée dans son iPhone. Impossible de savoir si c'est le cas ou non.



Une fois de plus, cette mésaventure sert de rappel sur la dangerosité d'internet et du monde connecté. S'il est impossible d'échapper à tous les virus, faites bien attention aux sites sur lesquels vous vous rendez et surtout ceux sur lesquels vous payez avec votre carte de crédit. Il en va de même pour les mots de passe, ils doivent être complexes et différents sur tous les sites. Rappelons nos conseils de sécurité pour iPhone ainsi que les virus menacent désormais plus les Mac que les PC.