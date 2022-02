L’iPhone d’Apple continue de progresser en Europe, mais pas Samsung

Medhi Naitmazi

Quinze ans après la révolution de l’iPhone, la concurrence s'intensifie entre les fournisseurs de smartphones en Europe. La croissance de l'iPhone est restée forte alors que Samsung, le leader actuel, a vu ses ventes diminuer. Strategy Analytics a mis au jour des données sur les ventes de téléphones en Europe en 2021.

Une croissance de 11% pour Apple en Europe

Le rapport de la société d’analyse permet de comprendre la situation avec quatre chiffres clés :

La croissance de l'iPhone était de 11 %, Apple détenant 23 % des parts de marché ;

Samsung détenait la plus grande part de marché à 29 %, mais a baissé de 1 % ;

Realme a rejoint le top 5 pour la toute première fois, en prenant 3 % des parts de marché ;

Realme a connu une croissance de 500 % sur l'année et de 548 % au quatrième trimestre.

D'après les données de 2021, realme, basée en Inde, est donc la marque de smartphones qui connaît la plus forte croissance en Europe. Comme évoqué à plusieurs reprises lors de la présentation de ses premiers smartphones, realme se concentre sur la création de technologies pour les jeunes. La marque est d’ailleurs première vendeuse de smartphones dans 21 pays.



Des stratégies de marketing appropriées, un portefeuille de produits diversifié, des spécifications compétentes et des prix agressifs ont permis à la marque d'atteindre cette croissance si rapidement sur le marché européen. On trouve des modèles à 200€ avec une fiche technique intéressante.



Yiwen Wu, analyste principal chez Strategy Analytics, a déclaré :

Malgré le succès de Realme, Apple reste le premier fournisseur de smartphones en Europe. La croissance de l'iPhone en 2021 a été mondiale, grâce au succès de l'iPhone 13.



Bon, inutile de le répéter, l’iPhone 13 domine de la tête et des épaules le marché du haut de gamme. Relisez notre test de l’iPhone 13 mini afin de comprendre pourquoi.