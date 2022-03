Slime Labs 2 : le nouvel opus du jeu de plateforme lancé ce mois-ci

Si comme moi, vous êtes un grand fan des jeux mobiles, peut-être connaissez-vous déjà le jeu Slime Labs. Développé par le studio Neutronized et lancé sur l'App Store l'année dernière, voilà que le second opus s'apprête déjà à voir le jour.

Car oui, le développeur vient de dévoiler un premier trailer de Slime Labs 2 (v1.0, 23 Mo, iOS 10.0) ainsi que sa date de sortie, prévue pour ce mois-ci. Voici la vidéo :

Slime Labs 2 : le jeu est en précommande sur l'App Store

La suite de Slime Labs est arrivée ! Explorez un laboratoire rempli de pièges et de créatures qui se cachent dans l'obscurité. Slime Labs 2 est un jeu de plateforme basé sur la physique dans lequel vous contrôlez un blob de bave verte qui peut écraser, étirer, rétrécir et attaquer des ennemis à l'aide de sa langue collante. Collectez tous les disques de données cachés dans les niveaux et perfectionnez toutes les étapes.

L'année dernière, Neutronized annonçait l'arrivée de Slime Labs sur l'App Store, une sorte de compilation et remasterisation des deux jeux Slime Laboratory disponibles sur les navigateurs web. Aujourd'hui, le jeu revient avec un second opus en reprenant le même concept de plateforme et de physique.



Sortie prévue le 30 mars prochain, avec la possibilité de le précommander dès aujourd'hui !

