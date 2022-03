La montre Fitbit Ionic fait l'objet d'un rappel après plusieurs signalements de brûlures

Le rappel d'un produit commercialisé est la pire chose qui peut arriver à une entreprise, cela dégrade son image dans les médias, cela engendre des coûts et ça crée du mécontentement chez les clients qui sont obligés de se séparer de leur produit. Cependant, comme la sécurité est toujours une priorité, un programme de rappel est inévitable en cas de problème grave.

Les revendeurs ont été invités à stopper la commercialisation de la Fitbit Ionic et les consommateurs ont la recommandation de renvoyer la montre intelligente à une adresse postale. Cette décision intervient après la découverte d'un phénomène répétitif et grave qu'ont rencontré plusieurs utilisateurs dans le monde qui possèdent la Fitbit Ionic.



En effet, l'entreprise rachetée par Google en novembre 2019 a eu plusieurs retours inquiétants affirmant que ce modèle de montre n'arrive pas à contrôler sa température en cas de fortes sollicitations des composants internes. Ce qui a alerté Fitbit, c'est que sa montre Ionic a provoqué des brûlures au poignet de certains de ses clients, c'est dire à quel point la température peut atteindre des extrêmes !

Le déclenchement du rappel a été réalisé par le Consumer Product Safety Commission aux États-Unis, voici la communication :

Ce rappel concerne uniquement la smartwatch Fitbit Ionic. Elle était vendue avec un bracelet en polyuréthane et possède un écran LCD couleur de 1,4 pouce. Les montres étaient vendues en bleu ardoise/orange brûlé, anthracite/gris fumée, gris bleu/gris argent, et une édition spéciale co-marquée avec Adidas en bleu encre/gris argent. La smartwatch suit l'activité, la fréquence cardiaque et le sommeil. Seuls les modèles et couleurs suivants sont concernés par ce rappel. Pour l'appareil Ionic, le numéro de modèle (FB503) se trouve à l'arrière de l'appareil, près de l'endroit où se fixe le bracelet. Fitbit est imprimé sur l'avant de la Smartwatch Ionic [...]. Les consommateurs doivent immédiatement cesser d'utiliser les smartwatches Ionic rappelées et contacter Fitbit pour recevoir un emballage prépayé afin de renvoyer l'appareil.

Sur son site internet, Fitbit certifie que la santé et la sécurité de ses utilisateurs restent la priorité absolue, c'est pour cela que l'entreprise a pris la décision de lancer ce programme de rappel international. Fitbit propose un remboursement à tous les clients Fitbit Ionic, la marque informe que seul ce modèle est concerné par ce dispositif spécial.

Pour les personnes visées, un formulaire de remboursement a été mis en place à cette adresse, plusieurs informations vous seront demandées, il suffit de suivre le parcours.

