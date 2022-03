Pas de nouveaux produits Apple avec l'écran mini-LED en 2022 (sauf les renouvellements)

C'est la nouvelle technologie d'affichage privilégié par Apple, le mini-LED est proposé sur de nombreux produits du catalogue depuis bientôt 1 an. Toutefois, cette tendance ne devrait pas continuer en 2022, selon l'analyste Ming-Chi Kuo, il ne faut pas s'attendre à l'arrivée de cette technologie sur les produits qui n'ont toujours pas migré vers le mini-LED.

Selon de récentes informations obtenues par le célèbre analyste Ming-Chi Kuo, il est peu probable qu'Apple propose du mini-LED sur de nouveaux produits qui n'ont pas encore cette technologie d'affichage. À partir de détails communiqués à MacRumors, on apprend que la firme de Cupertino fait face à des coûts trop élevés, ce qui impacte sans surprise sa marge de bénéfice.



Apple doit faire un choix :

Évidemment, Apple a conscience que la seconde stratégie ne plaira pas aux consommateurs qui sont déjà lassés des augmentations tarifaires sur les produits Apple. Le géant californien a donc fait le choix de la première option, mettre en pause la migration vers le mini-LED pour 2022 afin de rester dans les coûts habituels de fabrication.

Comme l'affirme Kuo, cette décision ne concerne que l'année 2022 et seulement les produits qui n'ont pas encore eu la technologie d'affichage mini-LED. Par exemple, si Apple annonce un nouvel iPad Pro 12,9 pouces dans les prochains mois, celui-ci sera avec un écran mini-LED. Il est hors de question pour Apple de retourner à la technologie précédente sous prétexte que les coûts sont trop élevés.



À l'heure actuelle, le mini-LED ne concerne que les MacBook Pro 14 pouces, MacBook Pro 16 pouces ainsi que l'iPad Pro en taille de 12,9 pouces. Cette rumeur lancée par l'analyste sur son compte Twitter n'est pas officielle, toutefois, elle vient de sources bien renseignées et très proches des partenaires d'Apple dans les pays asiatiques.

More precisely, there may be no new products with the new mini-LED display size in 2022. https://t.co/5OQHTTHIb7