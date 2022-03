Alaska Airlines achète des iPad Pro pour l'enregistrement de ses voyageurs

Il y a 1 heure (Màj il y a 54 min)

iPad

Julien Russo

Réagir



Nous l'avons vu à plusieurs reprises dans le passé, les compagnies aériennes sont nombreuses à investir dans les produits Apple pour leurs pilotes, leurs hôtesses de l'air, dans les aéroports... Alaska Airlines vient de réaliser une commande expérimentale pour les voyageurs qui s'enregistrent sur ses vols. Et ce n’est pas l’iPad d’entrée de gamme mais bien l’iPad Pro qui a été retenu.

Alaska Airlines x Apple

Si vous prenez bientôt un vol de la compagnie aérienne "Alaska Airlines", vous allez probablement être obligé de vous enregistrer depuis un... iPad Pro !

En effet, l'entreprise a pris la décision il y a quelques mois d'exclure les bonnes vieilles bornes d'auto-enregistrement qui sont utilisées depuis des années par les voyageurs avant de monter dans l'avion. Alaska Airlines a misé sa confiance sur Apple pour proposer une expérience, plus fluide, plus pratique et plus moderne.



La compagnie aérienne a passé une commande de plusieurs dizaines d'iPad Pro dernière génération pour les installer sur des tables dans le hall qui lui est dédié à l'Aéroport international de Mineta. Pour le moment, Alaska Airlines est dans une phase expérimentale, l'entreprise souhaite savoir si les voyageurs préfèrent s'enregistrer sur une tablette haut de gamme vendue par Apple ou sur une borne d'auto-enregistrement.

Il est probable que la compagnie aérienne sonde ses clients avant de passer une grosse commande auprès d'Apple

Autre nouveautés dites "moderne" qu'a décidé de mettre en place Alaska Airlines, c'est l'optimisation du délai de la vérification d'identité lors de la remise des bagages enregistrés.

À l'heure actuelle, un voyageur doit présenter son passeport et sa carte d'embarquement pour récupérer son bagage une fois arrivé à l'aéroport de sa destination, une procédure qui prend parfois du temps et qui agace les voyageurs pressés.



L'idée pour accélérer cette étape désagréable en fin de voyage, c'est d'utiliser la reconnaissance faciale à la porte d'embarquement, les voyageurs pourront associer leur visage à leur bagage pour le récupérer plus facilement et rapidement une fois arrivé à destination.

Charu Jain, vice-président senior au merchandising et de l'innovation, explique :

Ce que nous faisons à San Jose, c'est vraiment tester la vision de notre hall d'entrée et l'utiliser comme un incubateur technologique pour tester diverses idées

Alaska Airlines a toujours été une compagnie aérienne pionnière dans les nouvelles technologies, on se souvient par exemple en 1999 quand la compagnie a été la première au monde à autoriser les enregistrements sur ses vols via internet. En 2011, Alaska Airlines a été la première compagnie aérienne à numériser les manuels de vol de ses pilotes sur des iPad.



Via