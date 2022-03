Les Beats Fit Pro reçoivent une mise à jour logicielle

Si les AirPods sont régulièrement mis à jour, Apple a également un suivi attentif des mises à jour logicielles pour ses écouteurs et casques Beats. Les propriétaires des Beats Fit Pro bénéficient ce soir d'une nouvelle mise à jour qui va améliorer les performances et la qualité de leur paire d'écouteurs sans fil.

L'installation est automatique

Commercialisés en France depuis seulement quelques mois, les écouteurs Beats Fit Pro profitent depuis moins d'une heure d'une nouvelle mise à jour logicielle pour améliorer les performances et la qualité d'écoute. Comme pour tous les autres écouteurs et casques d'Apple, il n'est pas possible d'installer manuellement le nouveau firmware, toutefois vous pouvez vérifier si vos Beats Fit Pro ont bien procédé au téléchargement et à l'installation de la mise à jour.



Pour cela, voici comment le savoir :

Ouvrez l'application Réglages sur votre iPhone

sur votre iPhone Accédez à « Bluetooth »

» Vos écouteurs Beats Fit Pro vont apparaître dans la liste des appareils à proximité

dans la liste des appareils à proximité Touchez le « i » au bout de la ligne

» au bout de la ligne Visualisez le numéro de la « Version du logiciel »

Si celle-ci indique la version 4E64, cela veut dire que vos Beats Fit Pro ont bien installé la mise à jour publiée par Apple.

Pour rappel, le nouveau firmware se télécharge quand les écouteurs se connectent à votre iPhone.

Comme à son habitude, Apple affirme que cette mise à jour est nécessaire pour optimiser l'expérience utilisateur, cependant l'entreprise n'entre pas dans les détails en expliquant ce que les développeurs ont modifié ou ajouté. Ne soyez pas surpris si vous ne ressentez aucune différence lors de l'utilisation, les nouveaux logiciels des écouteurs sont en général des correctifs et des améliorations non perceptibles.



Les Beats Fit Pro figurent actuellement comme les écouteurs sans fil les plus performants sur le marché, ils proposent plusieurs fonctionnalités et caractéristiques très convaincantes :

Un mode réduction active de bruit (ANC)

Un mode Transparence

La puce H1 qui permet un appairage rapide avec les appareils Apple, le partage audio avec d'autres utilisateurs Apple, la commande "Dis Siri"

Une autonomie impressionnante de 7 heures (sans réduction active du bruit et mode Transparence)

Une autonomie de 24 heures pour le boîtier de charge

L'Audio Spatial avec suivi dynamique des mouvements de la tête

Une résistance à l'eau et à la transpiration (classés IPX4)

Deux micros beamforming pour des appels irréprochables dans des environnements bruyants

Une compatibilité avec la fonction Localiser en cas de perte

Une compatibilité Android

Au niveau des ventes, les Beats Fit Pro rencontrent un joli succès, essentiellement auprès des sportifs qui sont visés par cette gamme d'écouteurs Beats. Les retours sont globalement positifs que ça soit du côté des utilisateurs d'iOS comme d'Android.