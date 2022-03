Hydra 2 : l'appareil photo passe à l'IA pour créer des clichés jusqu'à 110 mp

Hydra 2 est une mise à jour majeure de l'app Hydra originale sortie en 2015 qui avait bluffé tout le monde pour ces résultats en HDR. Hydra 2 apporte le traitement assisté par ordinateur (IA) en local, le contrôle manuel de la caméra, un éditeur photo intégré et beaucoup d'autres nouveautés. Hydra 2 est une toute nouvelle application et remplace l'application originale Hydra sur l'App Store.

Hydra 2 : l'appareil photo nouvelle génération sur iPhone

Hydra est depuis longtemps l'une des applications d'appareil photo les plus populaires de l'App Store. Aujourd'hui, elle revient meilleure que jamais avec une toute nouvelle version 2.0 disponible au téléchargement.



La nouvelle application Hydra 2 comporte une longue liste de changements et d'améliorations par rapport à la version précédente, notamment une expérience photographique affinée et repensée dans son ensemble. La nouvelle photographie computationnelle est cependant le point le plus important pour faciliter la prise de superbes photos.



La nouvelle fusion RAW alimentée par l'IA de Hydra 2 permet de surmonter les limites physiques des petits capteurs, avec des capacités telles que le HDR extrême à plus de 20 niveaux pour capturer à la fois les hautes lumières et les ombres, le démosaïquage et le débruitage améliorant les détails en basse lumière, la prise de vue macro, le zoom numérique 8x et une résolution énorme de 110 mégapixels à partir des capteurs intégrés de 12 mégapixels de l'appareil. Un résultat vraiment bluffant quand on prend des scènes à fort contraste.



Il existe aussi un nouveau mode manuel ainsi qu'une prise de vue plus rapide et bien d'autres choses encore. Vous pouvez également découvrir tout ce qui rend Hydra 2 si attrayant sur son site Web.



Afficée dans l'App Store comme une nouvelle application plutôt que comme une mise à jour de la version existante de Hydra, Hydra 2 est téléchargeable gratuitement et permet de prendre des photos sans restriction en mode normal. Tous les autres modes peuvent être débloqués et les filigranes supprimés en payant soit une somme unique de 11,99 €, soit un abonnement de 0,99 € par mois ou de 5,99 € par an. Ceux qui possèdent déjà Hydra 1 peuvent déverrouiller toutes les fonctions en bénéficiant d'une réduction de 50 %, ce qui ramène le prix à 5,99€.



La nouvelle application Hydra 2 peut être téléchargée dès maintenant sur l'App Store. C'est l'une des meilleures applications iPhone pour prendre des photos - n'hésitez pas à l'essayer la prochaine fois que vous prendrez des clichés avec votre téléphone Apple.

Pourquoi choisir Hydra ?

Hydra vous permettra d'approfondir la photographie en matière d'amélioration de la qualité, de personnalisation du style, d'édition haute définition et de contrôle de l'appareil photo. De plus, en ce qui concerne la qualité des photos, les appareils mobiles ne bénéficient généralement pas d'une amélioration après leur achat, alors que Hydra, avec son code continuellement mise à jour, vous permettra d'essayer les dernières innovations photographiques directement issues de la recherche, même des années plus tard. Et il est entièrement optimisé pour les appareils Apple avec la prise en charge de SwiftUI, Metal, Accelerate, Core ML, Apple Neural Engine.

L'un de nos objectifs à plus long terme est de disposer d'un noyau photographique alternatif qui soit également portable sur d'autres types d'appareils (comme les reflex numériques) et d'autres marques, ce qui permettra une plus grande liberté, comme l'utilisation directe du HDR sur les appareils haut de gamme, et de faire en sorte que votre pile de photos vous suive, vous et vos choix.



Enfin, Hydra prend très au sérieux le respect de la vie privée : tous les traitements d'IA sont effectués directement sur l'appareil (pas d'IA dans le nuage, pas de téléchargement de photos, etc.) et il propose de filtrer le géotag/date lors du partage des photos sur les réseaux sociaux pour vous protéger. Hydra est livré avec des fonctionnalités totalement gratuites telles que la prise de vue normale, y compris RAW, la prise de vue ProRAW avec contrôle manuel, qui sont suffisamment profondes pour définir une application complète à elles seules.

Télécharger l'app gratuite Hydra 2 › Appareil photo IA