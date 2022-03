MacBook Pro 2019 : premier appareil à utiliser de l'aluminium sans carbone

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Mac

Guillaume Gabriel

Réagir



Avec la présentation et la commercialisation récente du nouvel iPhone SE, Apple a commencé à communiquer plus largement sur le fait qu'elle utilisait de l'aluminium sans carbone. L'objectif étant de rendre cette pratique quasi systématique pour ses prochains appareils, et pourtant...

La firme a débuté discrètement a utilisé de l'aluminium sans carbone en 2019, pour l'arrivée du MacBook Pro 16 pouces.

Le MacBook Pro 16 pouces, de l'aluminium sans carbone

Dans un nouveau billet publié sur son blog, Apple revient sur la mise en place d'une avancée révolutionnaire dans la conception de ses produits, en utilisant de l'aluminium sans carbone. On y apprend notamment que la firme de Cupertino a commencé cette pratique pour la commercialisation du MacBook Pro 2019 :

Apple achète directement de l'aluminium sans carbone suite à une avancée majeure dans la technologie de fusion pour réduire les émissions. L'aluminium est le premier à être fabriqué à l'échelle industrielle en dehors d'un laboratoire sans créer d'émissions directes de carbone pendant le processus de fusion. La société a l'intention d'introduire ce matériau dans l'iPhone SE [...].



Apple a contribué à stimuler cette avancée révolutionnaire dans la production d'aluminium grâce à un partenariat d'investissement avec Alcoa, Rio Tinto et les gouvernements du Canada et du Québec qui a débuté en 2018. L'année suivante, Apple a acheté le tout premier lot commercial d'aluminium issu de cette coentreprise, l'utilisant dans la production du MacBook Pro 16 pouces.

Cette avancée est importante, puisque le processus crée de l'oxygène au lieu de gaz à effet de serre, ce qui entraîne zéro émission de carbone. Pour rappel, l'objectif de l'entreprise de devenir neutre en carbone dans toute sa chaîne d'approvisionnement d'ici 2030. Naturellement, les autres MacBook comme le MacBook Air M1 ou MacBook Pro M1 Pro / Max sont également concernés.



Source