Clap de fin pour l'application Hangouts, supprimée de l'App Store

L'application Hangouts n'est plus de ce monde. Depuis peu, il n'est plus possible de la télécharger, que ce soit sur l'App Store d'Apple ou le Play Store de Google. La concurrence étant bien trop forte et puissante, Google s'avoue vaincu dans ce domaine.

Hangouts aura fonctionné durant 9 années et c'est déjà un exploit

S'il y a bien une application de messagerie qui n'a jamais réellement cartonné, c'est Hangouts. Le service lancé en 2013 par Google n'a définitivement pas trouvé sa place dans ce domaine très compétitif qu'est la messagerie instantanée/visioconférence.



Pour rappel, en 2019, on évoquait déjà la fermeture de la plateforme pour 2020. Depuis, la firme de Moutain View a tenté de l'implanter dans ses services populaires comme Gmail, mais rien n'y fait, cela n'intéresse personne, ou du moins pas grand monde.

Il aura donc fallu patienter jusqu'à mars 2022 mais c'est désormais officiel, l'application Hangouts n'est plus disponible sur les stores d'applications. Elle vient d'être supprimée de l'App Store, même si celles et ceux qui l'avaient déjà téléchargée peuvent encore s'en servir. Il en va de même pour le Play Store.



Une première étape importante dans la suppression du service qui devrait en entraîner d'autres dans les mois à venir. Si vous êtes un utilisateur/une utilisatrice de la plateforme, nous ne pouvons que vous conseiller de commencer à migrer vers un autre service avant que Google annonce la fermeture définitive de celui-ci.