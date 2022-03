Devialet présente la Dione, une barre de son Dolby Atmos 5.1.2

Enceintes

Alban Martin

Le fabricant Devialet est surtout connu pour ses enceintes hors-normes, ses conceptions uniques et ses prix souvent exorbitants. Après plusieurs partenariats plus ou moins réussis comme celui avec Free pour la Delta, la société de sonorisation est prête à lancer sa première barre de son solo pour téléviseurs, la Dione. Et elle est énorme à tout point de vue, y compris son prix de 2190€.

Devialet lance enfin une barre de son avec la Dione

Devialet présente la Dione comme une barre de son haut de gamme, offrant Dolby Atmos 5.1.2, ainsi que la possibilité de convertir un contenu stéréo en un signal audio approximatif 5.1.2, offrant une scène sonore plus riche et un effet spatial accru, même si ce que vous regardez n'est pas conçu pour. Dévoilée lors d'un événement en avant-première à Londres, la nouvelle barre de son avec son "oeil" en plein milieu offre un son profond, net et très puissant comparé aux modèles milieu de gamme et haut de gamme.

La raison est double. Premièrement, la Dione est grande, très grande puisqu'elle fait quasiment la largeur d'une TV 4K standard. Deuxièmement, parce qu'elle abrite 17 haut-parleurs - dont huit subwoofers, tous construits sur mesure selon les spécifications de Devialet. Cela signifie, selon la société, qu'il y a suffisamment d'énergie pour éviter l'utilisation d'un caisson de basses séparé, les woofers intégrés atteignant des niveaux de basses aussi bas que 24 Hz, et tentant de remplir l'objectif de la société, tout avoir dans un seul objet.



Pour propulser tout cela, Devialet utilise un SoC Qualcomm qui aide à la calibration de la pièce et à plusieurs des fonctions d'ingénierie sonore exclusives de la société, comme le niveau de volume adaptatif (AVL), qui ajuste automatiquement les niveaux sonores pour vous aider à entendre la parole, ou éviter d'être soufflé par des publicités fortes au milieu de programmes plus calmes. Une très bonne idée.



Mais l'astuce la plus impressionnante de Devialet reste le mixage ascendant. Prenez une vidéo avec union stéréo classique, puis passez en mode "upmixed space", vous allez être épaté. Les différents sons se retrouvent un peu partout dans la scène, comme par magie. Cela fait penser à Spatial Audio d'Apple. D'ailleurs, si le "upmixed" est réservée aux entrées HDMI ou optique, il existe également un "mode spatial", qui tente d'améliorer le son provenant de sources sans fil (Spotify Connect, AirPlay ou Bluetooth). Sans oublier un mode voix qui renforce les... voix.



Vous pouvez passer d'un mode à l'autre par le biais de l'application compagnon, et utiliser l'application pour contrôler le volume. Devialet propose également un contrôleur autonome - vendu en option - qui ressemble à un thermostat intelligent.



La Dione peut être posée sous un téléviseur ou fixée au mur. L'orbe susmentionné pivote pour s'y adapter, mais la barre peut détecter son orientation grâce à son gyroscope intégré. La barre de son possède des profils audio spécifiques pour chaque orientation. L'orbe, un clin d'œil à son enceinte Phantom, abrite également un haut-parleur actif et deux radiateurs passifs.

Un prix costaud pour un produit de haute qualité

Devialet veut attirer l'attention des audiophiles - ainsi que de ceux qui ne cherchent pas à placer plusieurs enceintes dans leur espace de vie. Il est difficile de le comparer à la plupart des produits plus petits et moins chers. La meilleure comparaison est sans doute l'Ambeo de Sennheiser, une barre Atmos 6.1.2 à plus de 2 500€. Le Dione représente un investissement substantiel, avec un prix de 2190€ en France, 2 400 $ aux États-Unis, ou 1 800 £ au Royaume-Uni. On salue le design sobre et élégant, plus consensuel que le reste de la gamme. Un bel objet qui n'est pas à la portée de toutes les bourses.



