Promotion exceptionnelle sur la barre de son LG SN9YG avec Dolby Atmos

Il y a 4 heures

Enceintes

Julien Russo

1



Vous êtes exaspéré par la qualité audio des haut-parleurs intégrés dans votre téléviseur ? Investissez pour Noël dans un système audio comme cette barre de son aux caractéristiques surprenantes. Darty propose en ce moment une remise de -35% sur l'une des meilleures barres de son de la marque LG.

La barre de son LG SN9YG est en promotion

À l'occasion de Noël, Darty multiplie les promotions afin de convaincre les personnes qui cherchent un cadeau de dernière minute. Un bon plan disponible sur Darty.com a énormément attiré notre attention... Il s'agit d'une barre de son haut de gamme de la marque LG normalement vendue 699,99€ qui est actuellement bradé au prix de 449,99€ (soit -35%).



Sur la LG SN9YG vous retrouvez plusieurs fonctionnalités très attractives à commencer par le son immersif 3D apporté grâce à l'intégration de la technologie Dolby Atmos et du DTS:x. LG l'assure, avec sa barre de son, vous allez avoir la sensation d'être au cinéma. Évidemment, pour profiter du Dolby Atmos, il sera nécessaire que le programme que vous regardez propose cette technologie. Sur ce point, pas de souci à se faire, beaucoup de contenus sont mis à disposition en Dolby Atmos sur Disney+, Netflix ou encore Apple TV+.



Toujours niveau audio, la barre de son de LG a le talent de s'adapter à la pièce où vous l'installer. Cette incroyable avancée s'appelle l'AI Room Calibration, elle a pour objectif de supprimer la fine distorsion sonore de l'ensemble des objets qui sont présents dans la pièce en seulement 15 secondes.

Pour conclure sur l'audio, la barre de son de LG embarque également la technologie Meridian ainsi que l'audio haute résolution pour perfectionner la qualité audio du film que vous visualisez !

Vous retrouverez aussi une configuration en temps réel appelée "Al Sound Pro", ce n'est plus à vous d'adapter le son, c'est directement la barre de son qui analyse le contenu et qui optimise la totalité des paramètres audio en fonction de ce que vous regardez. Avec cette technique les dialogues deviennent clairs et les actions plus puissantes.

La puissance du son est de 520 watts.

OK Google

La LG SN9YG embarque Google Assistant pour répondre à toutes vos questions. Grâce à l'ajout de cet assistant vocal, vous allez pouvoir écouter de la musique, faire une recherche sur le moteur de recherche de Google, gérer vos tâches quotidiennes et contrôler d'une facilité déconcertante la domotique à votre domicile.

La connexion et les connectiques

Vous avez la possibilité de vous connecter en Bluetooth, mais si vous préférez, vous pouvez la relier à votre téléviseur via la prise Optique ou le HDMI eARC. C'est à vous de voir si vous souhaitez le sans-fil ou que vous choisissez le bon vieux câble pour optimiser au maximum la transmission.

Prix et disponibilité

La barre de son est livrée avec un caisson de basse ultra puissant qui se connecte en Bluetooth à la barre. Vous ne payez pas en plus, c'est directement inclus dans le prix !

Au niveau de la disponibilité, Darty vous propose une livraison à partir du 24 décembre si vous commandez aujourd'hui ou une livraison en 2 heures chrono avec un supplément financier.

Vous pouvez aussi la récupérer dans un Darty à proximité de votre domicile (sous condition de stock disponible).

Télécharger l'app gratuite Darty