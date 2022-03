Netflix annonce l’arrivée prochaine d’Into the Dead 2: Unleashed

Il y a 8 heures (Màj il y a 8 heures)

Jeux Vidéo iPhone Applications iPhone

Guillaume Gabriel

1



Ce n'est plus une surprise, le géant Netflix a de grandes ambitions dans le secteur du jeu vidéo, notamment pour se démarquer d'une concurrence toujours plus présente. Après avoir annoncé le rachat du studio Night School Studio (Oxenfree) en septembre dernier, puis le studio Next Games (The Walking Dead, Stranger Things...) en mars dernier, la firme a lancé son propre service de jeux sur iOS et Android, permettant aux abonnés de profiter d'un petit catalogue qui se remplit petit à petit.

Et aujourd'hui, le célèbre service vient d'annoncer l'arrivée prochaine de son premier FPS dans une ambiance post-apocalyptique. Bientôt disponible sur iOS et Android, Into the Dead 2 : Unleashed risque de donner un beau coup de boost au service de Netflix.

Netflix proposera bientôt Into the Dead 2: Unleashed sur iOS et Android

Il était très timide jusqu'à présent ce catalogue de Netflix, mais petit à petit, le géant du streaming réussit à lui donner un peu plus de saveur. Compris dans l'abonnement, ce récent service permet aux abonnés de profiter gratuitement à des jeux mobiles.



Aujourd'hui, Netflix annonce l'arrivée prochaine de Into the Dead 2: Unleashed sur iOS et Android, sans donner la date officielle. Pour ceux qui ne veulent pas attendre, il faut savoir que le jeu, développé par le studio Pik Pok, est disponible depuis plusieurs mois sur l'App Store et le Play Store !

Télécharger le jeu gratuit Into the Dead 2