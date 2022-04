Ouverture d'iOS aux stores tiers : Apple a trouvé des soutiens inattendus aux États-Unis

Depuis la création de l'App Store, Apple s'est battu pour empêcher tous les potentiels stores rivaux qui rêvent de fonder une concurrence à la boutique d'applications d'Apple sur iOS et iPadOS. Si la tendance commence à s'inverser en Europe, Apple essaie que les États-Unis ne basculent pas dans cette "folie" sans nom pour la sécurité et la confidentialité.

Apple s'entoure de personnes stratégiques

Si Apple met régulièrement en avant les problèmes de confidentialité et de sécurité que pourrait générer l'arrivée des boutiques d'applications tierces dans son écosystème, la firme de Cupertino ne parle jamais des pertes financières que cela pourrait créer. Le géant californien est prêt à tout pour garder l'App Store comme unique store sur ses produits, l'entreprise a été jusqu'à trouver de nouveaux soutiens dans sa cause.



Dans une lettre ouverte et commune, l'ancien directeur de la NSA (National Security Agency), deux anciens patrons de la CIA (Central Intelligence Agency) ainsi que plusieurs hauts responsables de la sécurité nationale des États-Unis témoignent en faveur d'Apple.

On retrouve même quelques personnes qui ont eu un important poste à la Maison-Blanche, au Département de la sécurité intérieure et au Pentagone.

Dans cette lettre, il est expliqué qu'ouvrir iOS et les autres systèmes d'exploitation Apple aux stores tiers serait une véritable catastrophe pour la sécurité des centaines de millions d'utilisateurs et même des... États-Unis.

Obliger les appareils Apple à accepter des applications et des magasins d'applications tiers augmente nécessairement le risque de logiciels malveillants sur les appareils iOS, ce qui est directement corrélé à un risque accru pour la sécurité nationale.

Cette déclaration collective ne pouvait pas mieux tomber pour Apple, car la firme de Cupertino a depuis plusieurs mois l'objectif de convaincre une cour d'appel fédérale. En effet, Apple cherche à obtenir une décision de la juridiction inférieure en sa faveur, une conclusion qui affirmerait qu'il n'y a aucune gestion de monopole illégal dans la distribution des applications.