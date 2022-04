Il est possible de recharger sa voiture électrique gratuitement

Volta Charging déploie en ce moment même des bornes de recharge à travers les USA pour les véhicules électriques. Leur particularité, c'est de vous assurer le prix le plus bas du marché, voire une recharge à 0 €. La première du genre vient d'arriver en France, à Paris. Explications.

Rouler gratuitement grâce à Volta Charging

À l'heure ou le prix de l'essence bat des records et pas dans le bon sens, la voiture électrique n'a jamais été autant visualisée comme une excellente alternative. L'électrique est d'ailleurs de plus en plus populaire année après année auprès des automobilistes.



L'un des atouts de la voiture électrique, c'est au niveau de la consommation. Au-delà de l'aspect environnementale et pollution, c'est sur le plan financier qu'elle possède des avantages. Si mettre le plein d'essence coûte une fortune, recharger sa batterie à 100% est bien plus économe, même si l'on reconnaît une flambée du prix au kWh ces derniers mois.

Pour résoudre ce problème, l'entreprise américaine Volta Charging a trouvé la parade. Spécialisée dans la recharge automobile, elle est actuellement en train d'installer des bornes de recharge pour véhicules électriques d'un nouveau genre.



Équipée d'un grand écran, la borne de recharge Volta Charging diffuse en continu de la publicité pendant la recharge d'un véhicule. Ainsi, plus le nombre de publicités diffusées est conséquent, plus le prix diminue. Une idée astucieuse qui rejoint le slogan "si c'est gratuit, c'est vous le produit". Un emplacement stratégique comme le parking d'un centre commercial est de mise.



Comme l'explique l'entreprise, en restant en charge assez longtemps, il se pourrait que votre recharge vous coûte 0 €. Bien évidemment, sans même parler de gratuit, le prix sera quoi qu'il arrive bien plus faible que sur les bornes concurrentes.



Il en existe à ce jour plus de 2000 aux États-Unis mais bonne nouvelle, une première borne Volta Charging vient d'être installée au cœur de Paris. Un nombre qui devrait rapidement se multiplier dans les mois et années à venir.



