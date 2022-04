L'arrivée des taxis jaunes ne sont que les prémices du nouveau Uber

⏰ Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Réagir



Si vous suivez l'actualité autour de la tech, vous n'avez pas pu passer à côté de la nouvelle annoncée la semaine dernière. En effet, le service Uber et son application mobile viennent d'intégrer les célèbres taxis jaunes au sein de la ville de New York.

Une décision surprenante pour nous autres, quand on sait que les deux parties ont souvent été en bras de fer suite au lancement d'Uber. Cependant, il semblerait que la firme en garde encore sous le coude, puisqu'elle aurait l'ambition de transformer l'application comme on la connait en une "super-app".

Uber veut transformer son application et faire des partenariats avec les taxis du monde entier

Et la première nouvelle, c'est que New York ne sera pas la seule ville à bénéficier de la présence des taxis au sein d'Uber puisque la société a récemment déclaré aux investisseurs qu'elle souhaitait inclure tous les taxis du monde dans son application.

Quand nous regardons les cinq prochaines années, nous ne voyons tout simplement pas un monde dans lequel les taxis et Uber existent séparément. Il y a trop à gagner pour les deux parties. C'est pourquoi nous nous sommes fixé l'objectif très ambitieux de mettre tous les taxis sur Uber d'ici 2025.

Le Financial Times rapporte qu'Uber veut aller plus loin en proposant une application poussée qui permettra des réserver son avion, son train ou encore son bus. Ce n'est pas tout, puisque la firme veut proposer de plus en plus de services à ses clients :

Après avoir enregistré une perte de 5,2 milliards de dollars au dernier trimestre et alors que son activité principale est menacée par les contraintes réglementaires, elle cherche à étendre sa vision encore plus loin. "Nous voulons qu'Uber devienne le système d'exploitation de votre vie quotidienne", a déclaré le directeur général, Dara Khosrowshahi, en septembre.



Ce mois-ci, Uber a acheté Cornershop dans le cadre de sa stratégie de livraison de produits alimentaires. Au Mexique, elle propose des cartes bancaires. À San Diego, elle teste la livraison de nourriture par drone. À Chicago, elle met en relation des personnes avec des équipes de travail temporaire. Dans le sud de Manhattan, elle propose des trajets en hélicoptère à 200 dollars vers l'aéroport JFK. Même le snuggling-as-a-service a émergé dans des dizaines de villes via Uber Kittens, permettant aux utilisateurs de réserver des "rendez-vous de jeu de 15 minutes avec d'adorables chatons en appuyant sur un bouton" [...]

Source

Télécharger l'app gratuite Uber : Commander une course