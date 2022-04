Bons plans iOS : Golf Peaks, Hex, Filme

⏰ Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 5 promos avec notamment Golf Peaks, Hex, Filme. L'occasion d'économiser 31€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Paintiles (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3.5, 12 Mo, iOS 12.0, Andrey Spencer) passe de 1,99 € à gratuit. Le jeu commence simplement : vous avez trois couleurs pour peindre les carreaux et les faire disparaître. Au fur et à mesure que vous acquérez les compétences nécessaires pour résoudre des énigmes de plus en plus difficiles, vous devez faire face à de nouveaux mécanismes - sol dissolvant, bombes, tuiles arc-en-ciel, qui vous font penser de manière nouvelle et intéressante.



Paintiles est un must pour les amateurs de puzzle!



Les + : 60 niveaux

Zen Mode Télécharger le jeu gratuit Paintiles





Some Peace Of Mind (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.2.3, 172 Mo, iOS 12.0, Stefanos Kostaras) passe de 0,99 € à gratuit. Dans Some Peace of Mind, vous devrez jouer au détective dans votre propre chambre à coucher pour découvrir des indices et résoudre des énigmes. Vous vous réveillez au milieu de la nuit et vous vous retrouvez dans votre chambre, mais tout semble déplacé.



Quelqu'un a verrouillé votre ordinateur, a fouillé dans vos affaires et a laissé des indices tout autour pour vous aider à décrypter le mot de passe. C'est à toi de découvrir ce qui se passe. N'oublie pas de tout essayer et de regarder attentivement.



Les + : Si vous aimez les énigmes Télécharger le jeu gratuit Some Peace Of Mind





Hex (Jeu, Stratégie / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.5, 20 Mo, iOS 10.3, Grzegorz Surma) passe de 0,99 € à gratuit. Hex vous oblige à connecter les côtés bleus du plateau en créant une chaîne ininterrompue avant votre adversaire. À tour de rôle, l'adversaire IA remplit la grille d'hexagones. Vous pouvez occuper n’importe quel hexagone de votre choix; vos mouvements n'ont pas à être adjacents les uns aux autres.



Si vous échouez encore et encore, activez la visualisation des chemins les plus courts.



Les + : Travaillez votre stratégie Télécharger le jeu gratuit Hex





Applications gratuites iOS :

Search Ace Pro (App, iPhone / iPad, v6.2, 104 Mo, iOS 15.0, kimihiro kubota) passe de 2,99 € à gratuit. "Search Ace Pro" vous permet, avec un seul mot de recherche, de regrouper des sites web et des mots-clés lors de vos recherches. C'est un navigateur sûr et rapide, qui est également équipé d'un bloqueur de publicité.



Il affiche votre moteur de recherche, votre jeu ou votre application préférés, de la taille d'une main sur l'écran de recherche, et avec la recherche par mots liés, il vous permet de trouver les mots de recherche optimaux et d'exécuter votre recherche.



Les + : Disponible sur Apple Watch également

Très puissant Télécharger l'app gratuite Search Ace Pro





Tageslicht (App, iPhone / iPad, v1.02, 1 Mo, iOS 13.5, TheCodingMonkeys) passe de 1,99 € à gratuit. Tageclicht vous permet de créer un miroir de votre appareil photo sans bordures ni barres. Vous pouvez soit connecter un écran, soit activer la mise en miroir de l'écran dans les Paramètres.



L'application dispose d'un verrouillage de rotation, d'un verrouillage de la mise au point et d'un aperçu très intuitif.



Les + : L'application qui emmène le rétroprojecteur au grenier Télécharger l'app gratuite Tageslicht





Filme (App, iPhone, v1.2.6, 325 Mo, iOS 11.0) passe de 9,99 € à gratuit. Filme est fait par des designers, pour des créatifs - ce qui vous donne accès à un catalogue de folie : cadres de film, filtres, textures, grain, fuites de lumière, chroma, tampons de date, autocollants de scrapbooking. Nous avons créé chaque élément à la main à partir de scans haute résolution de photos vintage, de chutes de pages, d'autocollants, de cassettes, de magazines et autres.



Les + : Un grand choix

Des résultats au top Télécharger l'app gratuite Filme





Promotions iOS :

inbento (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.0, 322 Mo, iOS 9.0, Lukasz Spierewka) passe de 2,99 € à 1,99 €. Jouez avec la nourriture, résolvez des recettes faites maison et profitez d'une adorable histoire dans ce casse-tête culinaire par les créateurs de Golf Peaks!



Plus de 100 puzzles et une mécanique combinatoire unique, une histoire adorable, sans texte, à propos de chats et de parentalité. Télécharger inbento à 1,99 €





Inspire Pro (App, iPad, v3.8.8, 284 Mo, iOS 13.6, snowCanoe) passe de 9,99 € à 7,99 €. Exclusivement disponible sur l’App Store, extrêmement puissante et rigoureusement pensée pour l’iPad, l’application Inspire Pro offre une expérience de peinture, de dessin et de croquis incroyablement rapide et réaliste que vous pouvez emporter partout avec vous, et utiliser dès que l’inspiration surgit.



Le moteur de peinture exclusif Sorcery™ tire pleinement parti du GPU pour rendre vos coups de pinceau avec des couleurs 64 bits éclatantes, une précision sous-pixel exceptionnelle et une extrême rapidité. Si les coups de pinceau à l’huile sont magnifiques en tant que tels, les effets de mélange époustouflants d’un pinceau sec vous émerveilleront.



Les + : L'une des meilleures dans son genre Télécharger Inspire Pro à 7,99 €

Golf Peaks (Jeu, Casse-tête / Sports, iPhone / iPad, v3.01, 174 Mo, iOS 9.0, Lukasz Spierewka) passe de 2,99 € à 1,99 €. Golf Peaks est un jeu de réflexion dans lequel vous gravissez des montagnes en jouant au golf. Utilisez des cartes pour déplacer votre balle.



Résolvez plus de 100 niveaux originaux et partez à la conquête des sommets !



Les + : Sublime et prenant Télécharger Golf Peaks à 1,99 €





SketchParty TV (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v4.5.3, 57 Mo, iOS 12.0, Magnate Interactive Ltd) passe de 6,99 € à 0,99 €. SketchParty TV est le jeu de dessin et de devinette dans le style Pictionary à jouer sur votre iPad et Apple TV!



Vous pourriez acheter un chevalet, un immense bloc de papier et des marqueurs, puis écrire une longue liste de mots et inventer quelques règles, puis essayer de suivre les points et avoir des traces de marqueurs partout sur vos meubles. Mais qui veut faire ça?



OU



Vous pourriez jouer à un jeu de dessin en utilisant des objets que vous avez déjà à la maison, comme votre iPad, votre télévision haute définition, et votre Apple TV. Activez simplement le Mirroring AirPlay, choisissez les côtés, et démarrer une SketchParty. C'est aussi simple que ça!



Les + : Le jeu de référence pour s'amuser en famille ou entre amis Télécharger SketchParty TV à 0,99 €