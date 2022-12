Bons plans iOS : MyAds, AI Art Generator, MathxCreature et OK Golf

Les bons plans iOS du jour : 7 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 1 promos avec notamment MyAds, AI Art Generator, MathxCreature et OK Golf. L'occasion d'économiser 39,8€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Crystal Cove (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.1.9, 14 Mo, iOS 12.0, Andrey Spencer) passe de 1,99 € à gratuit. Le jeu Crystal Cove est un match-3 comme on aime découvrir : vous allez devoir empiler des triangles de couleurs les uns sur les autres et essayez de réunir les mêmes couleurs ensemble pour les faire disparaître.



Comme la plupart du temps dans ces jeux, la partie prend fin quand le plateau est plein. Il faut un peu de temps pour comprendre les mécanismes, mais une fois que c'est fait, il s'agit d'un jeu de correspondance vraiment intelligent. Mieux, l'argent dans le jeu n'est pas réel, ce sont en fait vos points qui s'accumulent et que vous pouvez utiliser pour débloquer des skins. Télécharger le jeu gratuit Crystal Cove





yourSudoku (Jeu, , iPhone / iPad, v6.00, 65 Mo, iOS 11.0, Oscar Tsang) passe de 4,99 € à gratuit. Le Sudoku (数 独), à l'origine appelé Number Place, est un casse-tête combinatoire basé sur la logique. Cette application propose plus de 10000 parties de sudoku...



Elle propose plus de 100 parties sudoku pour débutants, pour que vous puissiez apprendre à jouer au sudoku, mais a également des milliers de grilles bien plus complexes...



Le top, sans fioritures ! Télécharger le jeu gratuit yourSudoku





MathxCreature (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.0.2, 26 Mo, iOS 8.0, particlemade) passe de 1,99 € à gratuit. Un jeu de mathématiques très bien fait qui permettra aux enfants d'apprendre sans le savoir !



Apprenez les chiffres avec l'addition, la soustraction, la multiplication et la division grâce à des mini-jeux intuitifs et diablement efficaces. Télécharger le jeu gratuit MathxCreature





Applications gratuites iOS :

Face/Face Photo Similarity App (App, iPhone, v1.0, 177 Mo, iOS 14.1, Photomyne LTD) passe de 1,99 € à gratuit. Vous êtes-vous déjà demandé qui ressemble le plus à qui ? Présentée par Photomyne - développeur de l'application de scanner de photos la plus intelligente au monde - Face/Face est une application alimentée par l'IA qui permet de comparer les visages sur les photos. Mettez deux personnes face à face et voyez à quel point elles se ressemblent.



Le résultat est bluffant ! Télécharger l'app gratuite Face/Face Photo Similarity App





Stellar Tour (App, iPhone / iPad, v5.2, 197 Mo, iOS 13.0, Aaron Day) passe de 2,99 € à gratuit. Stellar Tour est le guide ultime du cosmos. Pointez votre appareil vers le ciel nocturne pour explorer tout type d'objet astronomique: constellations, étoiles, systèmes d'exoplanètes, galaxies, nébuleuses, planètes, lunes, etc.



Les systèmes d'exoplanètes sont affichés à leur emplacement réel dans le ciel. Les tailles, les températures et les orbites des exoplanètes sont données pour presque toutes les exoplanètes connues.



Tout cela en réalité augmentée. Télécharger l'app gratuite Stellar Tour





Ski Tracker & Snow Forecast (App, iPhone, v3.2.8, 28 Mo, iOS 12.0, LW Brands, LLC) passe de 2,99 € à gratuit. L'application Ski Tracker & Snow Forecast permet aux skieurs et aux snowboarders de suivre facilement leurs descentes, d'afficher leurs statistiques et de consulter les prévisions d'enneigement. Lorsque vous êtes prêt à vous lancer sur les pistes, il vous suffit d'ouvrir l'application sur votre téléphone et de la laisser fonctionner en coulisse pendant que vous vous amusez.



Une fois téléchargée, vous êtes prêt à commencer à utiliser l'application. Pas besoin de créer un nom d'utilisateur ou de s'inscrire par e-mail ! Télécharger l'app gratuite Ski Tracker & Snow Forecast





MyAds (App, iPhone, v3.1.0, 40 Mo, iOS 14.0, Christopher Hefferman) passe de 1,99 € à gratuit. L'application la mieux notée de l'App Store pour consulter vos revenus Google AdSense et Google AdMob sur votre iPhone !



MyAds est un moyen sûr et sécurisé de consulter vos revenus AdSense et AdMob. Elle utilise une connexion Google sécurisée et n'enregistre pas votre mot de passe ou toute autre information personnelle sur votre iPhone.



Une app indispensable depuis le retrait de l'app officielle par Google. Télécharger l'app gratuite MyAds





Epica Pro (App, iPhone / iPad, v2.2.1, 49 Mo, iOS 9.0, 才琴 唐) passe de 1,99 € à gratuit. Voilà une appli de photo rigolote et riche en fonctionnalités pour votre iPhone. Pas de pub, pas de filigrane et des kits gratuits. Cette app n'a qu'un seul but : prendre des photos cool et fun en vous permettant de devenir un héros, un méchant, un monstre... Bref, tout ce que vous voudrez.



Le résultat est parfois très bien, parfois un peu raté, il vaut mieux prendre son temps ! Télécharger l'app gratuite Epica Pro





AI Art Generator (App, iPhone / iPad, v1.0.6, 205 Mo, iOS 14.0, TAPUNIVERSE LLC) passe de 5,99 € à gratuit. L'avenir de l'art numérique est arrivé ! Transformez vos mots en art numérique unique et magnifique. En utilisant la puissance de la technologie basée sur l'IA, AI Art Generator vous permet de faire de votre imagination une réalité en quelques secondes !



Décrivez simplement ce que vous voulez, sélectionnez un style d'art et l'app fait le reste. Télécharger l'app gratuite AI Art Generator





Collart SE (App, iPhone, v1.5.0, 351 Mo, iOS 14.0, Spring Tech Co., Ltd.) passe de 9,99 € à gratuit. L'une des meilleures applications de montage photo. Avec des tonnes de collages, d'autocollants, d'arrière-plans et de filtres gratuits, Collart SE vous aide à transformer un lot de photos en chefs-d'œuvre incroyables en quelques secondes ! Mieux, la dernière mise à jour permet d'extraire un élément d'une image en un clin d'oeil, idéal pour supprimer le fond d'une photo.



Les amateurs de réseaux sociaux comme Insta seront comblés. Télécharger l'app gratuite Collart SE





Promotions iOS :