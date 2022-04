L'Arcep annonce 3 millions d'utilisateurs 5G en seulement une année

L'Arcep vient de publier son compte rendu sur le marché de la communication électronique en France pour l'année 2021. L'occasion de découvrir que la 5G se met doucement mais sûrement en place et que la fibre optique progresse. En revanche, l'abonnement ADSL et la communication par téléphone fixe dégringolent, rien de surprenant.

Les français commencent à manier la 5G

5G/4G/3G

Pas plus tard qu'hier, l'Arcep a publié les chiffres au quatrième trimestre 2021 concernant le marché des communications électroniques en France. L'occasion de découvrir une tonne d'informations, notamment celles en rapport avec la 5G.



Comme le décrypte l'Autorité de régulation des communications électroniques, la 5G est en constante progression sur notre territoire. À date du 31 décembre 2021, 3 millions d'utilisateurs étaient connectés sur le réseau 5G.



Un chiffre plus qu'impressionnant quand on sait qu'il a pratiquement doublé en comparaison avec le troisième trimestre, soit en seulement trois mois. La 4G reste en toute logique largement dominante avec un nombre d'utilisateurs qui s'élève à hauteur de 66.1 millions. Un rythme soutenu de +10% à +15% par an sur deux années consécutives.



À noter qu'avec 3 millions de cartes actives supplémentaires en 2021, la 3G est toujours présente avec un chiffre qui atteint les 67.7 millions. Toujours au 31 décembre 2021, on compte 80.4 millions de cartes SIM en service dont 72.7 millions reliées à un forfait mobile.



Les forfaits sont également de plus en plus populaires avec une augmentation de 2.3 millions sur le quatrième trimestre. La démocratisation du sans engagement y est pour beaucoup. En revanche, c'est la grimace pour la carte prépayée qui perd une fois de plus du terrain.

Fibre/ADSL

Au niveau de l'internet fixe, c'est la première fois que le nombre d'abonnements internet sur réseaux FttH dépasse celui sur DSL. Avec une croissance annuelle de 4.1 millions, le total s'élève à 14.5 millions d'accès actifs au Q4 2021. Désormais, près de la moitié des 29.7 millions de locaux sont éligibles à cette technologie, ce qui représente une augmentation de 6 points en un an.



D'autres informations importantes publiées dans le communiqué :

Le revenu des opérateurs a augmenté de +2% à +4% par trimestre en 2021

La facture moyenne par client pour l'accès aux services internet est de 33.5 € HT (+0.30 €)

Les smartphones représentent 20% des revenus des opérateurs mobiles

La communication par téléphone fixe dégringole

Une consommation moyenne de 12 Go par mois pour les abonnés 4G

Diminution du nombre de SMS envoyés (-14% en un an)



