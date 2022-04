Nouveautés de watchOS 9 : un mode réserve plus ouvert, nouveaux sports, santé des femmes

Alban Martin

Apple aurait entrepris d'étendre les capacités de son Apple Watch quand cette dernière est en mode "réserve", un état de faible consommation qui permet d'étendre sensiblement l'autonomie. Alors que ce mode ne permet que d'afficher l'heure depuis la toute première montre, la firme aurait l'intention de laisser certaines applications accessibles avec watchOS 9. Mais ce n'est pas tout puisque le système d'exploitation hériterait de nouveaux cadrans, du suivi de nouveaux entraînements, de fonctionnalités pour les femmes et plus encore.

Un mode réserve plus utile

Selon un nouveau rapport de Bloomberg, Apple veut améliorer considérablement cette expérience. Le nouveau mode basse consommation permettrait aux clients d'exécuter une série d'applications et de fonctionnalités sans utiliser autant de batterie. Cela pourrait rendre l'Apple Watch plus utile pour les clients qui font de longs voyages ou qui souhaitent utiliser le suivi du sommeil sans avoir à se soucier de l'autonomie toujours limitée à une journée en usage normal.

Nouveaux entraînements

Mark Gurman nous confie également que l'Apple Watch gagnera de nouveaux types d'entraînement, suivra des mesures supplémentaires pendant un entraînement et développera la fonctionnalité de suivi du sommeil du système avec watchOS 9.

Du nouveau pour les femmes

Le rapport du journaliste suggère également que de nouvelles fonctionnalités de santé pour les femmes sont attendues. On pense au rappel de prise de pilules par exemple, une fonction en développement depuis 2019. La firme de Cupertino aurait aussi amélioré le rapport sur la fibrillation auriculaire.

De nouveaux cadrans

Sans surprise, watchOS 9 permettra la mise à jour de plusieurs de cadrans de montre intégrés. Gurman affirme qu'Apple vise à "rafraîchir un grand nombre" de ses "watch faces". De nombreux cadrans d'Apple n'ont pas suivi les évolutions du matériel, notamment en manquant de styles de complication modernes et en ne tirant pas pleinement parti du plus grand écran que l'on trouve dans la tocante la plus récente, l'Apple Watch 7.

Date de sortie de watchOS 9

watchOS 9 sera officiellement annoncé lors de la WWDC 2022, aux côtés d'iOS 16, macOS 13 et tvOS 16. La conférence débutera le 6 juin par le traditionnel keynote.