L'Apple Watch 7 est en promotion à 389€ en 41 mm

Présentée le 14 septembre 2021, l'Apple Watch Series 7 avait mis plus d'un mois avant d'arriver sur les étalages, faute à un stock suffisant. Désormais, la dernière montre d'Apple se trouve à peu près partout, dans tous les coloris, toutes les finitions et toutes les tailles. Mieux, en cherchant bien, il est enfin possible de dénicher quelques promotions pour s'offrir la meilleure tocante du marché à prix réduit.

Les nouveautés de l'Apple Watch Series 7

Si l'Apple Watch Series 7 ne révolutionne pas le genre, c'est parce qu'elle reprend la suite d'une Series 6 déjà complète et qui a dominé le marché en 2021 avec plus de 50% de parts de marché. Mais pour aller tout de même plus loin, Apple a revu le boîtier avec des coins plus arrondis, un écran OLED toujours plus grands qui devient véritablement bord à bord, une recharge rapide et un verre plus solide, le tout avec deux nouvelles tailles de 41 et 45mm. Finalement, le changement de taille est LA nouveauté de cette édition puisqu'elle autorise plus de complications et surtout l'affichage d'un clavier AZERTY (ou QWERTY) complet pour taper des messages rapides via un geste.



Le reste n'a pas changé avec de nombreux capteurs de santé (oxymètre, ECG, détection des chutes, suivi du rythme cardiaque, alertes de battements irréguliers) et des capacités très étendues (suivi du sommeil, suivi sportif de nombreuses activités, relaxation, etc).



Enfin, Apple propose sa Series 7 en finition en aluminium dans 5 coloris, trois variantes en acier (argent, graphite et or), deux versions en titane (noir et classique) et une édition Hermès qui démarre à 1499€.

Acheter l'Apple Watch 7 en promotion

Le prix de départ de l'Apple Watch 7 est normalement fixé à 429€ en aluminium 41mm, et à 459€ en 45mm. Ensuite, vous trouvez la version acier à 729€ en 41mm et à 779€ en 45mm. Mais avec cette promotion, vous pouvez avoir la tocante dernier cri à prix réduit, de quoi faire une économie toujours bienvenue.



