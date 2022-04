Sorties jeux : Kombinera, Akindo, Rhythm Fighter, Danganronpa V3: Killing Harmo

Guillaume Gabriel

Aujourd'hui 14 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Kombinera, Akindo, Rhythm Fighter, Hot Lap League, Danganronpa V3: Killing Harmo.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Space City Town Building Sim (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.27a, 73 Mo, iOS 13.0, Jon Scriven) Space City : Town building simulator est un jeu de construction de ville futuriste sur le thème de l'espace. Dans ce jeu de construction de métropole de science-fiction à monde ouvert, vous pouvez créer, construire, gérer et investir dans la ville de vos rêves sur une planète unique.



Plus de 850 éléments différents à débloquer pour vous permettre de développer une excellente ville, y compris des bâtiments pour que vos heureux citoyens de l'espace puissent y vivre, des entreprises pour leur fournir des emplois, de la nourriture et des biens, des services communautaires pour permettre des activités de loisirs et pour que vos citoyens de l'espace soient satisfaits et en sécurité, des moyens de transport pour les aider à se déplacer sur la planète et à faire atterrir leurs vaisseaux spatiaux, ainsi que des arbres, de la végétation et des zones extérieures pour stimuler leur habitat, améliorer l'environnement et augmenter le classement écologique de votre colonie. Télécharger le jeu gratuit Space City Town Building Sim





Noras Dream (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.5.1, 400 Mo, iOS 13.0, Stepan Brychta) Nora se retrouve dans un endroit mystérieux, mais étrangement familier, habité par des créatures qui semblent la connaître. Elle n'a aucun souvenir de la façon dont elle est arrivée là. Pouvez-vous l'aider à trouver le chemin du retour ?



- Des énigmes stimulantes qui mettront à l'épreuve votre raisonnement logique et votre sens de l'observation.

- 3 mondes uniques à explorer

- Une musique originale et un style artistique captivant Télécharger le jeu gratuit Noras Dream





LOST in BLUE (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.86.0, 1 Go, iOS 10.0, VolcanoGames) Après avoir survécu à un accident d'avion, vous devez collecter des ressources pour fabriquer des armes et des outils, construire des installations et des maisons pour résister aux éléments de cette île étrange. Combattez à travers divers environnements naturels tels que des volcans enflammés, des glaciers glacés, etc. et des obstacles difficiles à franchir tels que des zombies mutants, des milices, des créatures sauvages, etc. Après avoir survécu à un accident d'avion, vous devez collecter des ressources pour fabriquer des armes et des outils, construire des installations et des maisons pour résister aux éléments de cette île étrange. Battez-vous à travers divers environnements naturels comme des volcans enflammés, des glaciers glacés, etc. et des obstacles difficiles comme des zombies mutants, des milices, des créatures sauvages, etc. Faites tout ce que vous pouvez pour rentrer chez vous. Télécharger le jeu gratuit LOST in BLUE





FurryFury: Smash & Roll (Jeu, Stratégie / Action, iPhone / iPad, v1.0, 911 Mo, iOS 13.5, Cosmic Publishing) Imaginez un jeu de billard, mais avec des petites bêtes à la place des boules, et des arènes mortelles à la place de la table. Ajoutez ensuite les capacités spéciales, les différents pickups et une goutte de sauce battle-royale à tout cela.



Jouez en duel 1v1 ou en multijoueur 2v2 dans des matchs au tour par tour rapides et basés sur la physique ! Vous pouvez également parcourir le mode histoire, affronter des boss difficiles et explorer ce monde étrange. Invitez un ami pour le découvrir ensemble.



Choisissez votre monstre préféré, utilisez ses capacités uniques et ajustez votre stratégie pour gagner dans des conditions toujours changeantes. Consommez des power-ups et évoluez pour libérer tout le potentiel de votre bête et lancer des combos dévastateurs ! Télécharger le jeu gratuit FurryFury: Smash & Roll





Chronicle of Infinity (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.2.9, 1,1 Go, iOS 9.0, NEOCRAFT LIMITED) Pour repousser la violente attaque de l'Armée obsidienne, l'Alliance astrale a convoqué un puissant Gardien de l'Alliance.

Vous, un Gardien, avez répondu à l'appel et êtes venu à Astrapolis...



Redéfinit les normes de l'industrie des ARPG avec une expérience graphique et de combat révolutionnaire

-Les effets spéciaux des éliminations explosent à l’écran

-Des compétences ultimes à couper le souffle avec de magnifiques animations

-Mettez-vous en tenue ! Transformez-vous en Armure ! Télécharger le jeu gratuit Chronicle of Infinity





Boris the Sloth (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.31, 729 Mo, iOS 11.0, Clutch Dynamics, LLC) Dans sa quête pour sauver son ami Euka le koala d'une mandragore maléfique, Boris le paresseux doit résoudre des énigmes basées sur la physique tout en combattant des animaux dangereux et en traversant des terrains difficiles.



Utilisez vos pouvoirs dans le royaume des esprits pour déraciner des arbres et déplacer des objets afin de vous donner une chance de vous échapper et de retrouver Euka dans le monde des vivants. Mais attention, un seul faux pas et vous serez coincé en tant qu'esprit pour toujours. Heureusement, vous avez quelques tours dans votre sac et pouvez utiliser vos capacités de paresseux pour déformer le temps et modifier la gravité afin de sauver votre ami.



Naviguez à travers les jungles, les grottes, les donjons et les ruines pour sauver Euka et vous venger des mandragores maléfiques qui ont pris le contrôle de la jungle... Télécharger le jeu gratuit Boris the Sloth

Akindo (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.6, 120 Mo, iOS 13.0, zoo) Il s'agit d'un RPG de combat en temps réel axé sur les thèmes de la "reconstruction et du développement" dans un monde comique et amusant en pixel-art. Explorez une île en voie de détérioration, rassemblez des matériaux, investissez dans des installations industrielles et construisez des routes pour revitaliser l'économie.



Il suffit de tracer la carte avec le doigt et de spécifier la route que vous voulez explorer, et le jeu se déplacera et combattra automatiquement.

Si vous êtes désavantagé au combat, activez les compétences de vos personnages d'escorte.

Vous pouvez également endommager les ennemis avec le pistolet à pièces, qui ne peut être utilisé que par le personnage principal, le marchand. Télécharger le jeu gratuit Akindo





Airborne Motocross (Jeu, Course / Sports, iPhone / iPad, v1.0, 331 Mo, iOS 11.0, Georg Kamptner178716378471) Une fois que tu auras monté le planeur sur ta moto, tu passeras pas mal de temps dans les airs. Surtout si tu combines le tout à un boost nitro. Woohoo !



Fonce à toute allure sur la piste et dépasse les autres joueurs pour gagner des objets. Explose les obstacles avec le lance-roquettes. Protège-toi à l'aide du champ de force. Défie les lois de la gravité. Saute. Vole !



Utilise des objets pour augmenter la vitesse de ta moto. Mais même le meilleur équipement du monde ne suffit pas pour gagner, il ne faut pas croire ! Le talent aussi entre en jeu. Pour te hisser tout en haut des classements, il va falloir montrer ce que tu as dans le ventre. Télécharger le jeu gratuit Airborne Motocross





Nouveaux jeux payants iOS :

Star Route (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.0, 37 Mo, iOS 10.0, Pavel Vitesnik) Un jeu vidéo d'arcade et de casse-tête. Des portails, des étoiles, l'espace et le vide. Vous êtes un voyageur à travers la route des étoiles galactiques. Pouvez-vous suivre le chemin de votre vaisseau spatial à travers les dangereux obstacles de l'espace vide ? Qu'est-ce qui est plus rapide que vous ? La lumière ? Le son ? La tortue ? Bonne chance dans votre voyage.... Télécharger Star Route à 1,99 €





SHOCK TROOPERS 2nd Squad (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 188 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) Après Shock Troopers qui est disponible dans la série ACA NeoGeo de SNK et Hamster, place donc à Shock Troopers 2nd Squad, un titre lancé en 1998 et qui met en scène quatre mercenaires qui tentent de faire tomber une énorme société. Shock Troopers 2nd Squad comprend également des véhicules, ce qui donne aux joueurs un peu plus de liberté dans le jeu, en plus des embranchements. Comme pour les autres jeux de la série ACA NeoGeo de Hamster, Shock Troopers 2nd Squad dispose de nombreux ajouts modernes, comme la sauvegarde automatique, le support des manettes ou encore des contrôles personnalisables. Malheureusement, Shock Troopers 2nd Squad n'est pas le meilleur du genre. Télécharger SHOCK TROOPERS 2nd Squad à 3,99 €





Rhythm Fighter (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v1.0.1, 1,3 Go, iOS 11.0, Coconut Island Games Limited) Rhythm Fighter est un joyau unique mêlant jeu d'action à défilement latéral et rythme. Votre travail dans le jeu est de les "battre" au sens littéral du terme. Frappez, esquivez, renversez, lancez des combos enflammés, écrasez de puissants ennemis avec des mouvements fringants, tout en exécutant l'ensemble de la séquence AU PASSE-MOI.



Le Commandant Chaos, le plus célèbre des Beatarains, vise désormais la planète Terre, prochaine étape sur la voie de la domination de l'univers. La paix est une chose du passé pour les légumes et les animaux terrestres avant qu'ils ne le sachent. Avec le pouvoir du Dark Beat, le Commandant Chaos a transformé les légumes en ses serviteurs. De nombreux combattants animaux ont été victimes de son règne de terreur, alors que ses sous-fifres ont fait des ravages partout. La chute de la planète Terre semble inévitable. Télécharger Rhythm Fighter à 2,99 €





Kombinera (Jeu, Casse-tête / Action, iPhone / iPad, v1.0.1124, 199 Mo, iOS 11.0, Atari) Contrôlez simultanément plusieurs billes de couleur dans ce jeu de plateformes de réflexion qui vous fera remuer les méninges. À vous de combiner toutes vos billes et de terminer chaque niveau périlleux. Arriverez-vous à tous les résoudre ? Serez-vous capable de sauver King Kombine de la Kave of Kaos ? Progressez à travers 300 casse-têtes de plus en plus complexes.

Découvrez de nouveaux dangers et de nouvelles capacités.

Rejouez les niveaux pour battre votre meilleur temps.

Trouvez des objets à collectionner pour débloquer de nouveaux niveaux. Télécharger Kombinera à 5,99 €





Hot Lap League (Jeu, Action / Course, iPhone / iPad, v1.00.11053, 548 Mo, iOS 13.0, Ultimate Studio) Maîtrisez votre véhicule, peaufinez votre conduite et imposez-vous dans Hot Lap League. Dérapez et foncez sur plus de 150 circuits époustouflants qui mettront votre technique et vos nerfs à l'épreuve. Battez vos propres records pour espérer parvenir au sommet.

C'est vous, le circuit et le chrono... pas de gris-gris, pas de chichi.



Découvrez et domptez une large sélection de circuits !

Franchissez d'immenses gouffres, négociez d'énormes boucles et défiez la gravité sur l'asphalte magnétique à des vitesses folles. Télécharger Hot Lap League à 4,99 €