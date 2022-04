Bon Plan : les Xiaomi Redmi Buds 3 Lite en noir et blanc sont à moins de 20 euros

Avec les Buds 3 Lite vous retrouverez également des commandes tactiles à l'arrière des écouteurs, vous pourrez contrôler la musique : pause, lecture, passer au morceau suivant... Ces écouteurs sont aussi sûrs et confortables , Xiaomi a adopté le même procédé qu'Apple en fournissant plusieurs embouts en silicone pour vous permettre d'utiliser celui qui s'adaptera le plus à vos oreilles.

Sur le marché des écouteurs sans fil, les marques qui veulent s'imposer face au géant Apple et ses AirPods doivent très souvent brader les prix de leurs écouteurs. Xiaomi est un expert dans ce domaine, la célèbre firme chinoise propose des tarifs ultras compétitifs avec des caractéristiques et fonctionnalités plutôt intéressantes !

