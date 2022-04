Sorties jeux : Ravensburger Labyrinthe, Watcher Chronicles, Monobot

⏰ Il y a 3 heures

Guillaume Gabriel

Aujourd'hui 17 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Ravensburger Labyrinthe, Watcher Chronicles, Monobot.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Watcher Chronicles (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.2.4, 1,3 Go, iOS 12.0, Third Sphere Game Studios LLC) Traverse un royaume de purgatoire interconnecté en combattant des squelettes cauchemardesques et des boss impitoyables dans ce RPG 2D souls-like.



Jouez dans la première zone gratuitement.

Achetez le jeu complet dans l’application.



Le Purgatoire a été envahi par une menace impie. Un groupe de déchus appelé « Les Veilleurs » cherche maintenant à le convertir en nouvel enfer. Les âmes perdues doivent s’unir ou faire face à l’anéantissement total... Télécharger le jeu gratuit Watcher Chronicles





Steaming Penguins (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.2, 266 Mo, iOS 13.0, Bernhard Strobl) Vous êtes à la tête d'un groupe de pingouins naufragés en plein océan. Avec des dangers qui vous guettent dans tous les coins, votre mission est de construire une tour pour aider à défendre et augmenter le nombre de vos habitants !

La stratégie est cruciale car les étages inférieurs seront détruits par vos ennemis s'ils en ont le temps, ce qui vous oblige à vous adapter rapidement à une situation en constante évolution. Une fois que vous avez collecté suffisamment de ressources, vous pouvez évacuer autant de pingouins que possible sur des bateaux aériens avant d'être envahi !



Caractéristiques :

-Des sessions de jeu courtes d'environ 15 à 30 minutes.

-Pas de publicité ni d'achats in-app

-Jeu en mode portrait ou paysage Télécharger Steaming Penguins à 0,99 €





Road Rewind (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 90 Mo, iOS 11.0) Mettez de l'ordre dans un trafic dense en conduisant chaque voiture en toute sécurité à sa destination. Le temps se réinitialise chaque fois que vous terminez un chemin, alors faites attention à vos actions ou vous aurez des conséquences !



CARACTÉRISTIQUES :

- Contrôle intuitif à une touche

- Un jeu stimulant

- Beaucoup de situations surprenantes ! Télécharger le jeu gratuit Road Rewind





Monobot (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.1, 1,9 Go, iOS 10.0, DreamSmith Studio) Monobot est un jeu de plateforme en 2D basé sur la physique dans lequel vous contrôlez Mono, un petit robot perdu sur une planète hostile située dans un futur sombre et lointain. Se réveillant d'un très long sommeil, Mono se retrouve seul dans un monde dont il ne connaît rien. Les joueurs devront guider Mono tout au long de son voyage initiatique, en résolvant des énigmes pour découvrir les secrets enfouis de cet univers dystopique.



Simple robot ignorant tout du monde qui l'entoure, Mono débute son aventure avec pour seules armes son ingéniosité et ses réflexes. Au fur et à mesure de sa progression dans ce vaste monde aux décors d'apocalypse, les joueurs pourront améliorer Mono avec des capacités uniques qui l'aideront dans son périple. Télécharger le jeu gratuit Monobot

Its Still a Space Thing (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0, 51 Mo, iOS 12, Brad Erkkila) Votre base spatiale est attaquée ! Des boss et des sous-fifres maléfiques ont pris le pouvoir !



Équipez-vous avec des attaques spéciales et des améliorations pour débarrasser votre maison des machines menaçantes.



Vous êtes le loup solitaire, le franc-tireur, etc. chargé de cette mission.



Les caractéristiques incluent :

- 60 niveaux stimulants, dont des combats de boss !

- 3 arènes d'arcade pour tirer autour et gagner des gemmes supplémentaires !

- Des graphismes rétro colorés et une bande-son géniale ! Télécharger le jeu gratuit Its Still a Space Thing





Fist Tower (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.1, 59 Mo, iOS 11.0, JooRa Yoon) Réparez les bâtiments avec vos poings. Atteignez les étages supérieurs !



CARACTÉRISTIQUES DE JEU:

- Beaux graphismes 2D.

- Super facile à jouer, utilisez simplement un doigt.

- Jeu addictif.

- Exiger de la précision et des réflexes rapides.

- Simple et amusant.... Télécharger le jeu gratuit Fist Tower





ECHOES of MANA (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.0.0, 2,5 Go, iOS 13.0, SQUARE ENIX) Echoes of Mana, le dernier opus de la « série Mana » fait son apparition !

Partez à l'aventure à la recherche de « l'Épée sacrée » avec les personnages emblématiques de la série !



Accessible aussi bien aux vétérans de la série qu'aux néophytes

Venez découvrir l'accomplissement de la « série Mana » au travers de cet Action-RPG !



Faites glisser et appuyez pour contrôler sur votre appareil, et battez-vous en utilisant objets et compétences pour prendre l'avantage dans les combats !

Lancez-vous dans les « combats multijoueurs » et relevez les défis avec vos amis ! Télécharger le jeu gratuit ECHOES of MANA





Chromatic Souls : AFK Raid (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.15, 588 Mo, iOS 11.0, Com2uS Holdings Corporation) Salutations, aventuriers ! Bienvenue dans Chromatic Souls : AFK Raid, où la progression ne connaît aucune limite !



Lancez-vous dans un voyage pour conquérir le vaste monde médiéval fantastique du jeu et vaincre les boss avec vos amis !

Relevez les défis des mines de mithril et de la Ligue d’aventurier pour gagner du mithril et des pierres d'âme en pagaille !

Une progression de personnage sans limites au bout de vos doigts ! Télécharger le jeu gratuit Chromatic Souls : AFK Raid





Nouveaux jeux payants iOS :

Well always have Paris (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.4, 30 Mo, iOS 14.5, Cowleyfornia Studios) We'll always have Paris est une courte expérience narrative sur l'amour d'une personne atteinte de démence.



C'est l'histoire de Simon Smith, un chef cuisinier à la retraite qui vit avec Claire, sa femme depuis cinquante ans. Claire perd lentement la mémoire et Simon doit trouver un équilibre entre son amour pour elle et son désir de maintenir la normalité et l'autonomie face à la confusion qui s'infiltre dans leurs vies respectives.



We'll always have Paris est une aventure saine qui explore l'expérience vécue de la perte de mémoire, et la beauté d'un amour qui dure deux vies. Télécharger Well always have Paris à 2,99 €

Ravensburger Labyrinthe (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0, 540 Mo, iOS 13.0) Le jeu Labyrinthe a été revisité dans cette application « en mouvement » : depuis plus de 35 ans, le gameplay simple et unique du jeu de société a inspiré plus de 20 millions de joueurs dans le monde entier.



En quête de mystérieux objets et créatures, les joueurs explorent le labyrinthe sous les traits d'un magicien, d'une sorcière, d'une divinatrice et d'un apprenti sorcier. Celui qui trouvera le bon chemin en premier l'emportera. Heureusement, les joueurs peuvent utiliser la magie pour déplacer les murs du labyrinthe. Dans ce dédale aux chemins en constante évolution, chaque joueur doit commencer par atteindre des lieux secrets. Les cartes mystère indiquent si la cible suivante est un fantôme, un jeu de clés, une chouette ou autre chose. Télécharger Ravensburger Labyrinthe à 6,99 €





Panmorphia: Awakened (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 197 Mo, iOS 10.0, LKMAD) La légende veut qu'à chaque génération naisse un enfant, dit sentinelle, lié à la terre de Panmorphia et aux quatre éléments qui la régissent. Les sentinelles ont la capacité de manier chaque élément et de se transformer en un animal qui le représente le mieux. Grâce à leurs amulettes, ils sont capables de combiner les quatre éléments et de voyager dans l'éther. Ils sont appelés à l'aide en cas de besoin. Dans la première aventure, vous avez utilisé votre capacité à manier chaque élément et à vous transformer en l'animal qui le représente le mieux ! Ça vous a permis d'alterner entre les quatre perspectives et de sauver les quatre éléments piégés ! Dans votre deuxième aventure, vous avez visité le Temple perdu et amélioré l'amulette pour vous permettre d'échanger librement entre les quatre formes élémentaires ! Dans votre troisième aventure, vous retournez à Panmorphia ! Un jeu d'aventure et puzzles de type point & clic magnifique à découvrir ! Télécharger Panmorphia: Awakened à 3,99 €





RPG Dragon Prana (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.0, 682 Mo, iOS 11.0, Kotobuki Solution Co., Ltd.) Un roi maléfique qui menaçait le monde dans le passé se libère de son sceau après 120 ans. Les descendants des héros qui ont sauvé le monde doivent se lever pour combattre ce nouveau mal. Cependant, le monde saura-t-il surmonter la suzeraineté et la fierté raciale des humains, des elfes et des nains pour faire face à cette menace ?



Un fantastique RPG rétro avec un pixel art nostalgique de haute qualité et un système de jeu digne des temps modernes.



Combattez avec plus de 20 classes qui peuvent être changées en combat et débloquez des tableaux pour renforcer vos statistiques et apprendre des compétences spéciales. Les formations sont également importantes pour obtenir des avantages dans les batailles au tour par tour. Au final, éliminez une grande variété de conditions dans le jeu pour obtenir des récompenses de grande qualité ! Télécharger RPG Dragon Prana à 4,99 €





Dirt Reborn (Jeu, Aventure / Action, iPhone, v1.0, 17 Mo, iOS 12.0, Stephen Gazzard10175206981) Vous êtes Dirt.



Dans ce jeu classique, revenu sur l'App Store des années après avoir été supprimé, vous êtes Dirt, un chat squelettique, qui creuse dans un monde souterrain mystérieux pour collecter des pierres précieuses. C'est un jeu zen avec un peu de mystère - pourquoi Dirt creuse-t-il de toute façon ? Comment est-il arrivé là ?



Cette version a été mise à jour pour prendre en charge les tailles d'écran et les architectures de téléphone modernes, et plusieurs bogues ont été corrigés. Tous les éléments artistiques originaux sont toujours utilisés. Pour ceux qui attendaient depuis longtemps de voir ce jeu revenir sur les téléphones modernes, le voici ! Télécharger Dirt Reborn à 1,99 €





Circles (Jeu, Graphisme et design, iPhone / iPad, v1.02, 78 Mo, iOS 9.0, jeroen wimmers) Résolvez des énigmes avec un peu de feeling et de logique. Dans ce jeu, vous essayez d'arriver à la fin sans toucher aucun cercle. Mais chaque cercle réagit différemment. Parfois, vous devrez les encercler, d'autres fois, votre vitesse ou votre direction seront déterminantes. Chaque niveau offre quelque chose de nouveau.



Il ne s'agit pas d'un jeu particulièrement difficile, mais plutôt décontracté et facile à vivre. Vous jouez à votre propre rythme et découvrez les règles du jeu au fur et à mesure.

Soyez curieux et amusez-vous.... Télécharger Circles à 1,99 €





Bug Drop! (Jeu, Action, iPhone, v1.1, 458 Mo, iOS 12.0, Scope Creep Studios LLC) Aidez Lil' Bug à traverser 48 niveaux de parachutisme et de collecte d'anneaux ! Allez vite et collectez tous les anneaux pour gagner des étoiles et débloquer de nouveaux niveaux et tenues - mais faites attention aux méchants insectes et aux obstacles !



Bug Drop ! est facile à jouer mais difficile à maîtriser, alors préparez-vous à mettre vos talents de parachutiste à l'épreuve ! Télécharger Bug Drop! à 1,99 €





ART OF FIGHTING (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 166 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) Disponible depuis ce matin sur iOS et Android, Art of Fighting est un jeu de combat qui a fait ses débuts en 1992. Il met en scène Ryo Sakazaki et Robert Garcia qui affrontent différents ennemis pour libérer Yuri Sakazaki qui a été kidnappé. Si le scénario est anecdotique, le titre en lui-même n'est pas très technique non plus.



Pas aussi connu qu'un KOF ou un Street of Fighter, Art of Fighting avait pourtant quelques bonnes idées comme la jauge d'esprit et surtout la représentation sur les personnages des dégâts reçus par l'ennemi.



Télécharger ART OF FIGHTING à 3,99 €