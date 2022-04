Les employés de l'Apple Store d'Atlanta font une lettre ouverte à Apple

Julien Russo

Que ça soit en Europe ou aux États-Unis, les Apple Store n'ont pas une bonne réputation en ce qui concerne la rémunération des salariés ainsi que des conditions de travail qui privilégient souvent la productivité avant le bien-être de l'employé. Face à aux oreilles sourdes de la direction de l'Apple Park, les employés de l'Apple Store d'Atlanta ont décidé d'envoyer une lettre ouverte qui a été partagée dans la presse américaine.

Ils ne demandent pas la lune, mais un salaire équitable et des conditions de travail qui s'améliorent

Depuis plusieurs semaines, les Apple Store américains commencent progressivement à se syndiquer, des signes sont apparus dans l'un des Apple Store de New York et c'est désormais le cas à l'Apple Store d'Atlanta qui devient le premier à déposer une élection syndicale.

Ils se disent aimer travailler pour Apple, aimer l'entreprise, mais ne supportent plus la rémunération trop faible et les conditions de travail qui doivent être améliorées pour le bien de tous.



Pour interpeller Tim Cook et le reste de la direction, les employés de l'Apple Store d'Atlanta ont rédigé une lettre commune pour que plusieurs changements soient mis en œuvre (voici les principaux points qui sont demandés) :

Une rémunération équitable

Plus de transparence sur l'inégalité salariale au sein d'Apple

Promouvoir un plus grand nombre d'employés du BIPOC à des postes de direction

Augmentation des mesures de sécurité COVID-19 dans les magasins

Selon le rapport de Vice, cinq autres Apple Store prévoient de se syndiquer prochainement. Elli Daniels une organisatrice syndicale d'Atlanta explique :

Nous voulons avoir une voix sur notre lieu de travail. Nous le faisons parce que nous adorons Apple et que nous aimons notre travail et nous voulons nous assurer que nous pouvons continuer à aimer l'entreprise autant que nous le faisons en ce moment. Nous ne le faisons pas parce que nous voulons tourner le dos à l'entreprise.

La lettre ouverte au complet

Notre vision est de créer un environnement où les travailleurs du commerce de détail d'Apple sont rémunérés équitablement, entendus authentiquement et traités de manière juste, et d'enrichir le lieu de travail en construisant une base de soins et de confiance, tant pour nous-mêmes que pour nos clients.

Un monde plus juste, plus équitable et plus juste est notre but ultime. Nous cherchons à créer un espace où la technologie et la communauté se combinent, ce qui permet à nos utilisateurs de travailler à la réalisation de cet objectif avec nous. Nous travaillons chez Apple parce que les valeurs publiques d'Apple s'alignent sur les nôtres. Nous sommes ici pour être à leur hauteur et nous voulons qu'Apple le fasse aussi.

Apple est l'entreprise la plus précieuse au monde, et alors que nous continuons à nous développer et à croître, nous avons besoin du pouvoir de veiller à ce que tous nos employés soient inclus dans les succès qu'Apple obtient.

Mais dans une entreprise aussi grande qu'Apple, il faut beaucoup de monde pour faire un changement. C'est pourquoi nous formons une union démocratique, une organisation dirigée par nous, avec des dirigeants élus par nous, que nous possédons.

Ce à quoi nous travaillons :

Rémunération équitable : Transparence autour de l'inégalité salariale, des ajustements du coût de la vie et des salaires réels de subsistance pour tous les employés.

: Transparence autour de l'inégalité salariale, des ajustements du coût de la vie et des salaires réels de subsistance pour tous les employés. Développement de carrière : Le dévouement à la formation et au développement de nos employés pour la promotion interne en tant que principale méthode pour remplir des rôles ouverts et une voie claire pour l'avancement.

: Le dévouement à la formation et au développement de nos employés pour la promotion interne en tant que principale méthode pour remplir des rôles ouverts et une voie claire pour l'avancement. Parité entreprise-commerce de détail : Avantages et primes qui correspondent aux employés de l'entreprise, à une allocation équitable de la RSU et à un calendrier d'acquisition de la RSU de contrepartie.

: Avantages et primes qui correspondent aux employés de l'entreprise, à une allocation équitable de la RSU et à un calendrier d'acquisition de la RSU de contrepartie. Équité : Accord pour recruter, embaucher, former et encadrer les employés du BIPOC (Black, Indigenous, (et) People of Color) pour accéder à des rôles de leadership et de prise de décision.

: Accord pour recruter, embaucher, former et encadrer les employés du BIPOC (Black, Indigenous, (et) People of Color) pour accéder à des rôles de leadership et de prise de décision. Santé et bien-être : Un environnement de travail qui prend la santé mentale au sérieux promeut et encourage la santé physique, et défend les membres de l'équipe ayant des besoins en matière de handicap et/ou d'accessibilité.

: Un environnement de travail qui prend la santé mentale au sérieux promeut et encourage la santé physique, et défend les membres de l'équipe ayant des besoins en matière de handicap et/ou d'accessibilité. Sécurité : mesures adéquates pour valoriser et protéger la sécurité des employés, commentaires des employés sur les modèles d'exploitation et meilleure application des politiques actuelles, sur la COVID et autres.

: mesures adéquates pour valoriser et protéger la sécurité des employés, commentaires des employés sur les modèles d'exploitation et meilleure application des politiques actuelles, sur la COVID et autres. Idéaux : Un rôle influent dans la prise de décision pour s'assurer que nos opérations quotidiennes correspondent à nos valeurs publiques, à notre flexibilité pour permettre la participation civique et aux possibilités de bénévolat rémunéré.

Nous aimons Apple et nous voulons qu'elle soit à la hauteur de son véritable potentiel. Apple a le pouvoir d'apporter des changements importants dans la façon dont les travailleurs de la vente au détail du monde entier sont traités, et nous sommes impatients de travailler avec les dirigeants d'Apple pour réaliser ce changement.