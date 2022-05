2 milliards de dollars de revenus publicitaires pour les podcasts aux USA en 2022

Une nouvelle étude estime que le marché des podcasts (USA) devrait dépasser les 2 milliards de revenus publicitaires en 2022. Mieux encore, il pourrait doubler d'ici 2024 et atteindre les 4 milliards.

Selon une nouvelle étude de Variety, les revenus publicitaires liés aux podcasts atteindront les 2.13 milliards de dollars en 2022 aux États-Unis. Si tel était le cas, cela représenterait une croissance de +47% en comparaison avec 2021.



Pour réaliser cette estimation, IAB et PwC ont proposé une enquête en ligne destinée aux experts de l'industrie des podcasts. Bien évidemment, toutes les entreprises ont été prises en compte, même celles qui ne sont pas concernées par l'enquête.

Malgré un potentiel dépassement de la barre symbolique des deux milliards, cette croissance serait en réalité moins importante que celle effectuée sur l'année 2021 qui a vu ce chiffre bondir de +72% en atteignant les 1.45 milliard de dollars.



Le marché du podcast étant encore dans une phase de progression constante, on estime qu'une augmentation de +100% d'ici 2024 est loin d'être impossible, ce qui ferait grimper la valeur totale à 4.2 milliards dollars.



Les trois domaines qui permettent d'atteindre de tels chiffres sont l'augmentation quotidienne du nombre d'auditeurs et des contenus, la démocratisation de la publicité automatisée et surtout une envie toujours plus débordante des marques de se positionner sur ce créneau publicitaire, de plus en plus efficace. Apple et Spotify se battent depuis des années sur ce marché, alors que Facebook vient d’arrêter ses podcasts.