Facebook débranche ses podcasts après seulement un an

⏰ Il y a 3 heures

Alban Martin

Les offres de podcasts de Facebook disparaissent un an seulement après leur lancement. La société mère Meta a confirmé à Bloomberg qu'elle allait mettre fin aux podcasts, à Soundbites et à son hub audio en général. À partir de cette semaine, les podcasters ne pourront plus ajouter d'émissions sur Facebook, et tout sera supprimé complètement le 3 juin. Le hub et Soundbites fermeront dans les "semaines à venir", tandis que Live Audio Rooms sera intégré à Facebook Live.

Facebook Podcasts, c'est terminé

Un porte-parole du réseau social a expliqué que ce changement était une question de priorité. Le déménagement aidera Meta à "se concentrer sur les expériences les plus significatives".

Ces dernières semaines, certains ont laissé entendre que Meta se désintéressait des podcasts et se concentrait sur des produits plus intéressants comme le flux principal de Facebook et les Reels d'Instagram. Les services audio ont été bien accueillis, a déclaré un porte-parole de Meta à Bloomberg à la mi-avril, mais les sources du média d'information ont déclaré que la société était plus intéressée par la mise en valeur du métavers et du shopping lorsqu'elle s'adressait à des partenaires de podcasts. En d'autres termes, les intérêts de Meta dans la conquête de l'AR, de la VR et de rivaux comme TikTok ont peut-être détourné son attention de l'audio.



Facebook fait également face à une concurrence plus féroce dans le domaine de l'audio. Les opérateurs d'applications de podcast comme Apple et Spotify constituaient déjà des menaces importantes, mais il y a eu aussi une avalanche d'efforts pour imiter Clubhouse en 2021. Meta a dû opposer les services de Facebook à ceux de Twitter Spaces et Reddit Talk. Rien ne garantissait que Facebook se démarquerait sur ce marché, même avec un nom et des ressources massives à sa disposition.

