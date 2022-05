Instagram s'offre une nouvelle typo et un nouveau dégradé

Instagram, initialement lancé comme un réseau social de partage de photos, propose une grosse mise à jour en ce lundi. Non, ce n'est pas la version iPad tant attendue mais un rafraîchissement visuel de son application. Outre une icône plus lumineuse, l'entreprise a également développé sa propre typographie, tout en mettant en avant son focus sur les créateurs.

Aujourd'hui, nous apportons une nouvelle énergie et un nouvel objectif à nos couleurs, notre police de caractères, notre logo et d'autres éléments de la marque avec une identité visuelle rafraîchie. Notre nouveau système est conçu pour permettre une évolution continue et nous aider à créer des expériences plus immersives et inclusives pour notre communauté.