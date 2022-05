The Battle of Polytopia : le jeu de stratégie rétro ajoute la diplomatie

⏰ Il y a 1 heure

Alban Martin

The Battle of Polytopia de Midjiwan est une excellente vitrine pour un jeu conçu pour être apprécié sur les écrans tactiles. Depuis son lancement début 2016, de nombreuses versions se sont succédées pour ajouter des fonctionnalités demandées, comme, par exemple, le matchmaking multijoueur en ligne. Aujourd'hui, une énorme mise à jour a été mise en ligne, apportant une nouvelle technologie de diplomatie.

The Battle of Polytopia passe en version 2.2

Cette mise à jour 2.2 qui apporte cette grande nouveauté comprend ainsi des traités de paix, des unités camouflées, des unités infiltrantes, une ambassade (bâtiment diplomatique), des relations avec les tribus, la vision de la capitale, et plus encore. La mise à jour comporte également de nombreux ajustements d'équilibre. Regardez la bande-annonce de la mise à jour "Diplomatie" de "The Battle of Polytopia" ci-dessous :

En français, "La bataille pour Polytopia" est un jeu de stratégie tour à tour ayant pour but de contrôler la carte, combattre les tribus ennemies, découvrir de nouvelles terres, et maîtriser de nouvelles technologies. En tant que seigneur d’une tribu, vous devez bâtir votre civilisation dans une compétition avec les autres tribus en ligne. Le jeu hors-ligne est possible, ce qui le rapproche encore un peu plus d'un Civilization. Sauf qu'ici, tout a été pensé pour les écrans tactiles et le support nomade. Et ça, ça change tout.



Notre avis sur Polytopia

The Battle of Polytopia est donc un jeu court, parfait pour ceux d'entre nous qui aiment les jeux de conquête du monde mais n'ont pas le temps de jouer des heures durants. Chaque bataille est différente. La mécanique est simple, mais chaque défi vous fait réfléchir. Une stratégie qui fonctionne bien sur une carte peut ne pas fonctionner sur une autre. On peut rapprocher ce titre à un jeu d'échec scénarisé. Super, amusant, efficace et agréable



Un excellent représentant du genre, d'autant qu'il n'affiche aucune publicité et ne demande qu'un euro pour jouer en multijoueurs.



Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, vous pouvez vous procurer The Battle of Polytopia sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Il est également disponible sur Steam pour les PC et Mac.



Télécharger le jeu gratuit The Battle of Polytopia