Hero Emblems 2 : le nouveau RPG de HeatPot arrive sur App Store

⏰ Il y a 3 heures

Alban Martin

Cela fait maintenant quatre ans que le très bon Hero Emblems n'a pas été mis à jour. Mais plutôt qu'une nouvelle version, les gars de HeatPot viennent finalement d'annoncer la suite tant attendue. Si vous n'avez jamais mis les mains sur Hero Embles, il s'agit d'une série de RPG match-3 premium qui possède ce petit truc en plus qui nous accroche.

Hero Emblems 2 arrive sur App Store

Le studio HeatPot vient d'annoncer que Hero Emblems 2 est enfin prêt et qu'il sortira plus tard ce mois-ci. Pour la petite histoire, le premier opus est sorti en 2015, avant que Hero Emblems 2 ne soit dévoilé au Tokyo Games Show en 2016. Il a ensuite reçu une bande-annonce annonçant la sortie pour 2018, avant d'être décalée à 2021, puis 2022.



Regardez la nouvelle bande-annonce de Hero Emblems 2 ci-dessous :

Pour les retardataires, Hero Emblems est un match-3 avec des éléments de jeu de rôle qui vous met aux commandes d'une équipe de quatre aventuriers qui vont se lancer dans une quête visant à sauver une princesse kidnappée et à trouver une plante qui permettra de soigner son père, le Roi, blessé lors d'une attaque. Le deuxième opus reprend tout cela, mais avec de nouvelles mécaniques, une bande-son encore plus belle et des graphismes largement améliorés.



Le prix et la date de sortie seront annoncés la semaine prochaine et la bande-annonce indique que les précommandes sont en cours, mais pour le moment rien ne transparait sur l'App Store.



En attendant son lancement ce mois-ci, vous pouvez consulter notre test Hero Emblems.

Télécharger Hero Emblems à 2,99 €