Pizza Hero se met à jour sur App Store (+ avis)

La nouvelle mise à jour de "Pizza Hero" ajoute un nouveau compteur de charge au repos, des options de contrôle du tableau de bord et plus encore.



Si les clones de Vampire Survivors sont légions sur iOS et Android, même après l'arrivée de l'original l'an dernier, le récent Pizza Hero a su se démarquer grâce à un gameplay intelligent. Depuis son lancement, Pizza Hero a également été mis à jour plusieurs fois en fonction des commentaires des joueurs, et il a reçu une mise à jour majeure ce week-end avec de nouvelles options de contrôle et un nouveau mécanisme.

Une mise à jour intéressante

Cette nouvelle mise à jour introduit un mécanisme de compteur de charge au repos qui permet de gagner des récompenses sans jouer, ainsi qu'un curseur de sensibilité au Dash et des boutons Dash dédiés à l'interface. Regardez la bande-annonce de Pizza Hero ci-dessous :

Notre avis sur Pizza Hero

De nombreux jeux inspirés par Slay the Spire ou Vampire Survivors ont apporté leur propre touche à la formule, dépassant parfois le maître. C'est le cas de Pizza Hero d'Astro Hound Studios. D'abord, il est mieux taillé pour le mobile que Vampire Survivors, dont le portage n'est pourtant pas mauvais. Les parties sont mieux calibrées, tout comme l'interface bien plus agréable.



L'autre domaine dans lequel Pizza Hero se démarque est sa facilité d'accès et, à défaut d'un meilleur terme, sa progression rationalisée. Si Vampire Survivors est un jeu énorme, Pizza Hero est bien moins conséquent, ce qui peut être un atout pour de nombreux joueurs. Oui, la progression est parfois difficile, mais pas autant que Vampire Survivors. Si vous avez déjà essayé Vampire Survivors et que vous vous êtes sentis dépassés pour une raison ou une autre, Pizza Hero est ce qu'il vous faut, surtout que le titre est plein de charme avec une tranche de pizza extraterrestre qui s'améliore à coup de garnitures supplémentaires.



Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez obtenir Pizza Hero gratuitement sur l'App Store pour iOS. Espérons simplement qu'une prochaine mise à jour permettra de supprimer complètement les publicités pour ceux qui ont payé pour l'achat de la suppression des publicités dans l'application. Oui, c'est un peu moche...



Télécharger le jeu gratuit Pizza Hero